蘇貞昌主持臨時院會率內閣總辭 新舊內閣31日交接

開工第一天，行政院長蘇貞昌今 (30) 日召開臨時行政院會，會中通過內閣總辭案，隨後依循慣例，全體閣員至中央大樓前廣場拍攝大合照，新舊內閣安排於明 (31) 日交接，準閣揆陳建仁已在農曆春節期間陸續公布三波內閣名單。

蘇貞昌今天率內閣總辭，他致詞時表示，當了行政院長 1478 天，每一次的院會都是殫精竭慮，盡心盡力，我們窮盡一切面對各種不一樣的挑戰，真的全心為這個國家、為這個土地、為人民，都想做到最好。當然限於自己的能力有限，還是覺得有些地方我們做得還不夠，但各位確實是做得非常好，這要由我這個帶頭的人來承擔。

蘇貞昌今天上午率領行政團隊總辭，並循慣例與所有閣員到行政院中央大樓前廣場拍攝大合照，蘇貞昌現場深深一鞠躬，獲得閣員們的掌聲。行政院預計下午 2 點由行政院秘書長李孟諺、準行政院發言人陳宗彥等人召開記者會，公布新內閣名單，新舊內閣團隊交接安排在 31 日。

總統蔡英文於 27 日召開記者會，宣布由前副總統陳建仁組閣，陳建仁利用過年期間約詢新閣員人選，目前名單大致底定，內政部長由林右昌擔任，財政部長為莊翠雲，文化部長為史哲，海委會主委為管碧玲，原能會主委為張靜文，國立故宮博物院院長為蕭宗煌，僑委會委員長為徐佳青，李永得轉任政務委員，行政院發言人為陳宗彥。

另 29 名閣員留任，分別為行政院秘書長李孟諺，行政院副秘書長何佩珊，政委林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，政委兼工程會主委吳澤成，政委兼國科會主委吳政忠，政委兼國發會主委龔明鑫。

另外，外交部長吳釗燮，國防部長邱國正，教育部長潘文忠，法務部長蔡清祥，經濟部長王美花，交通部長王國材，勞動部長許銘春，數發部長唐鳳，衛福部長薛瑞元，環保署長張子敬，農委會主委陳吉仲，陸委會主委邱太三，金管會主委黃天牧，退輔會主委馮世寬，客委會主委楊長鎮，原民會主委夷將˙拔路兒，主計長朱澤民，人事長蘇俊榮，美國事務委員會主委楊珍妮。

