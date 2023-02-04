中裕與新歐洲合作夥伴 展開愛滋新藥使用計劃

中裕 (4147-TW) 今 (4) 日公告，與歐洲藥物服務公司 WEP Clinical 正式開始推動愛滋病新藥 Trogarzo 的指定患者藥物使用計劃 (NPP)，同時協助當地醫生為病患提出用藥申請。

中裕說明，指定患者計劃 (NPP) 主旨在確保現階段無法在市場上商業銷售愛滋病新藥 Trogarzo 的歐洲等其他地區，當地醫生可以為標準治療方案無法有效控制病毒的患者提出 Trogarzo 用藥申請。

WEP Clinical LTD (WEP) 是一家與製藥公司合作以幫助患者和醫生在沒有其他治療選擇時獲得藥物的專業服務公司。中裕表示，目前雙方開始合作推動愛滋病新藥 Trogarzo 的指定患者藥物使用計劃 (NPP) ，每兩週對有多重抗藥性愛滋病患進行一次靜脈注射治療。

事實上，中裕過去在歐洲的合作夥伴為 Theratechnologies，但因 Theratechnologies 對歐洲幾個主要國家藥價協商不滿意，其給付價格未達銷售底價導致難以上市，因此 Theratechnologies 提出終止歐洲銷售契約，並將歐洲行銷權利退回。

中裕與 Theratechnologies 去年 11 月終止歐洲地區獨家行銷權利。中裕為滿足多重抗藥性愛滋病病患用藥需求，去年底與 WEP Clinical 公司簽約合作患者藥物使用計劃 (PA-NPP)，持續在歐洲供應 Trogarzo，並將延伸擴展供貨至美國及加拿大以外全球地區。