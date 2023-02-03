〈聯發科法說〉Q1營運估落底、全年展望待觀察 一文看懂六大重點

聯發科 (2454-TW) 今 (3) 日召開法說會並公布財報，去年第四季雙率下滑，每股仍大賺 74.59 元，創新高，展望今年第一季，副董暨執行長蔡力行保守看待，預估營收季減 6-14%，但本季可望落底、第二季有機會轉佳，全年展望仍待觀察。以下是《鉅亨網》整理出本場法說六大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

去年每股賺 74.59 元創新高

聯發科去年第四季因應手機客戶進入庫存去化階段，營收顯著降溫，毛利率、營益率雙雙下滑，分別下探 5 季、8 季以來新低，稅後純益也降至 185.14 億元，創兩年來新低，每股純益 11.66 元，全年純益則維持小幅成長、達 1181.41 億元，年增 6%，每股稅後純益 74.59 元，大賺 7 個股本。

Q1 營收估季減 6-14%

聯發科預估，今年首季以美元對新台幣匯率 1 比 30.5 元計算，約莫 930-1017 億元，季減 6-14%，年減 29-35%，毛利率 46-49%，中位數為 47.5%，較上季的 48.3% 下滑，營業費用率則為 31-35%。

Q2 起營運可望轉佳

蔡力行看好，隨著中國解封、全球經濟穩定下，需求能見度將在接下來幾個月逐漸改善，其中，電視及 Wi-Fi 需求本季已微幅回溫，其他業務第二季起也有機會好轉，預期第一季為全年營運低點。

今年展望待觀察

蔡力行表示，由於全球總體經濟環境仍存在不確定性，未來幾個月將持續觀察需求復甦程度，再提供全年營收展望，全年毛利率則期望維持首季 46-49% 的目標。

今年 5G 滲透率續增

蔡力行預期，今年全球智慧型手機出貨量將微幅下降，5G 滲透率則受惠新興市場、如印度及東南亞的 5G 手機推動，將自去年的近 50% 成長至約 55%。

3GPP NTN 方案報捷

隨著智慧型手機開始搭載衛星通訊功能，聯發科也提供 3GPP 非地面網路 (NTN) 標準的解決方案，透過現有行動通訊技術及生態系統實現衛星通訊，與其他獨有技術的解決方案相比，更易有規模地成長。聯發科 3GPP NTN 方案已切入英國公司 Bullitt 製造的智慧型手機，預計首季開始貢獻營收。