〈內閣改組〉陳建仁內閣完整名單一次看 李淳入閣、7女性首長

陳建仁接任行政院長，行政院秘書長李孟諺及準發言人陳宗彥今 (30) 日下午公布新內閣完整名單，其中，外交部政務次長由中經院 WTO 及 RTA 中心資深副執行長李淳擔任，成為最後一波內閣改組人事最大亮點，李孟諺表示，新內閣女性首長共 7 位，占比約 17%，同時擴大年輕世代參與及延攬地方人才。

陳宗彥今天公布新一波政務次長級人事，李淳雖非正統外交背景出身，但他熟稔國際經貿事務，被延攬擔任外交部政次；總統府前副秘書長李俊俋擔任勞動部次長；台鹽董事長吳容輝接任內政部次長；民進黨客家部主任周江杰擔任客委會副主委；台北市前議員阮昭雄接任僑委會副委員長。

行政院現任 8 名政務委員全數留任，另新增 1 名政務委員為原文化部長李永得轉任。8 名政委分別為林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，以及政委吳澤成兼任行政院工程委員會主委、政委龔明鑫兼國家發展委員會主委、政委吳政忠兼國家科學及技術委員會主委。

李孟諺說明，此次組閣原則有四大方向，為穩健銜接政務、擴大世代參與、擴大女性閣員及延攬地方人才，以「溫暖、堅韌」為主軸，陳建仁徵詢閣員都有與蔡總統密切討論，總統也充分授權陳院長。

李孟諺指出，新內閣女性首長共有 7 位，占全體閣員 17%，同時擴大中生代人才參與，因此，蘇內閣團隊成員多數獲得留任，另外，多位副院長、部會首長都有地方首長及民代問政經驗，希望更接地氣，以達成蔡總統交付的四大任務，讓政務能無縫接軌，替民眾做事、為國家打拚。