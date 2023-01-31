〈內閣改組〉陳建仁：閣揆是人生最後公職 打造溫暖堅韌台灣

行政院今 (31) 日舉行聯合交接典禮，陳建仁接下閣揆印信，蘇貞昌正式結束逾 4 年任期，新任行政院長陳建仁致詞時表示，這將是他人生最後一個公職，剩下的 475 天將會全力以赴，打造溫暖堅韌的台灣，並強調要讓台灣的下一個十年更有面對挑戰的堅韌性與競爭力。

行政院今天進行內閣交接，陳建仁指出，他要特別感謝蘇貞昌這 4 年多來穩定政局、勇敢施政、領導防疫，留下來的典範將刻劃在台灣每個角落，也是未來內閣運作的重要基礎，同時感謝總統的信任與託付，在任期最後一年多交給他這份重擔。

陳建仁表示，為了穩健銜接政務，新內閣團隊留用部分閣員，期待延續「會做事」團隊的優異政績，並擴大世代參與合作，團隊中有經驗豐富的老將，也有中生代面孔，團隊也延攬 7 位女性首長，增加女性閣員比例，為了貼近民意，同時延攬五星級施政的縣市首長和地方政府歷練成員加入。

陳建仁勉勵行政團隊，作為公僕，真正的權力就是服務，責任越大權力也越大，並引述聖經「你們中間誰要為首的，就要做眾人的僕人」，強調服務人民就是我們共同的信仰。

陳建仁指出，走過疫情，人民希望最快速度重建生活秩序繁榮，政府也要強化國家在經濟社會上的堅韌，讓受薪階級、育兒家庭及社會弱勢都得到溫暖照顧，民眾也不願見到朝野對峙，社會需要團結奮鬥，讓台灣成為 2300 萬人驕傲的國家。

陳建仁強調，今天起要加快步伐推動施政，除了盤整防疫措施，也要讓國民生活正常化，讓因疫情受到衝擊的產業，透過團隊運用稅賦剩餘規劃的特別條例實施，全面強化中小企業體質，並完善農漁村基礎設施。

面對全球經濟變局與通膨，陳建仁說，台灣的照護體系要更周延，無論租屋、房貸、學貸壓力，或是掃毒、掃黑、反詐騙，行政團隊重點就是要減輕民眾負擔，讓國民受到溫暖照顧帶著自信微笑，在國家前進步伐上，攜手同行並肩合作。

陳建仁強調，我們要做的不僅是帶領大家走過難關，更要讓台灣的下個十年更有面對挑戰的實力，更有競爭力。在剩下的 475 天，行政團隊每天都要上緊發條，打造溫暖堅韌台灣，讓我們開始工作吧！

