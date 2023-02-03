散戶重返華爾街 參與度更勝以往

跡象顯示，2 年前讓人印象深刻的美股散戶大戰華爾街景象，似乎正在捲土重來；至少有一項衡量散戶市場參與度的關鍵指標已經超過 2 年前的峰值。

截止周四 (2 日) 收盤，標普 500 指數今年來已累計上漲逾 8%。納斯達克綜合指數更較 12 月低點上漲逾 20%，就技術面而言已邁入牛市區域。股指的大幅攀升，讓美股總市值在短短一個月時間裡就增加近 2 兆美元。

而不少散戶也終於開始相信美股已經徹底「雨過天晴」，紛紛進場買進那些去年股價至少腰斬的網紅股和一系列被大量放空的標的。最具代表的案例就是深陷破產邊緣的美國二手車電商平台 Carvana (CVNA-US)。

摩根大通根據股票交易所公開數據的預估顯示，由於專業投資人大多仍持觀望態度，今年來這一輪市場反彈行情中，散戶參與度明顯要比以往更高。至 1 月下旬，來自散戶的股票和 ETF 交易單占市場總成交量的 23%，比 2021 年散戶抱團狂潮時的 22% 前紀錄還要高。

摩根大通策略師程鵬 (Peng Cheng, 音譯) 表示，「散戶對小型股和加密資產最近出現的反彈特別感到鼓舞。市場成交量整體偏低也可能放大了散戶投資人的成交比例。」

投資人樂觀地認為 Fed 升息周期的終點近在眉睫，各類風險資產的多頭近期普遍受到鼓舞，而主要參與當日交易的散戶在本輪反彈行情中更形踴躍。

得益於散戶的大舉買入，負債累累的二手車電商平台 Carvana 今年來已累計上漲逾 200%。該股在周一 (30 日) 有超過 26.6 萬份看漲合約易手，為歷史第二高水平。根據 IHS Markit 的數據，在羅素 1000 指數成分股中，Carvana 的空頭部位最高，占總流通股近 60%。

其他深受散戶熱捧的個股還有線上家居商店 Wayfair (W-US) 和電動車製造商 Lucid (LCID-US)，兩者今年來都上漲約 1 倍。

此外，那些過去的散戶最愛，例如 Bed Bath & Beyond (BBBY-US)、AMC (AMC-US) 和 DraftKings (DKNG-US) 等，也再次在社交媒體平台上被熱烈討論。

此外，根據 2021 年底成立的專門追踪 Meme 股表現的 Roundhill MEME ETF，今年來已累計上漲約 40%，遠遠超過標普 500 指數逾 8% 的漲幅。