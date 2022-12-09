調查：散戶認為美股將在６個月內觸底 計劃買入大型科技股

儘管今年全球股市大跌，散戶卻似乎並沒有被嚇跑。根據投資平台 Finimize 的一項新調查顯示，儘管通膨飆漲威脅生活成本，但大多數散戶計劃在 2023 年的投資金額仍將維持不變，甚至將會更多。

Finimize 的調查顯示，只有 1% 的散戶表示計劃在新的一年售出投資組合，而 65% 的人表示將繼續投資，29% 的人計劃逢低加碼。

Finimize 執行官 Max Rofagha 表示，數據證明，即使在當前的市場環境中，大多數人仍將波動簡單地視為經濟循環周期的一部分。

另一項針對歐洲、亞洲和美國 2,000 多名散戶的調查顯示，有超過 80% 的散戶認為股市暴跌最糟糕的時期將在６個月內結束。與此同時，72% 的散戶計劃明年買入個股，其中 64% 青睞蘋果 (AAPL-US) 等科技巨頭。

另外，有 38% 的散戶計畫投資加密貨幣，約 56% 散戶相信比特幣會走高，而 44% 的人認為會走低。 大多數散戶 (58%) 則是表示，如果加密貨幣受到更多監管，願意增加投資。

在如今的經濟環境下，有超過一半 (55%) 的散戶投資者表示，他們目前最大的財務擔憂是生活成本上升，緊隨其後的是更高的利率，有 28% 的人稱這是他們最大的擔憂。

Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 曾表示，科技股沒有網際網路泡沫時期那樣的高估值，最終應該會恢復漲勢。他預計，科技股將橫盤整理，直到獲利趕上估值，然後整個類股再度上漲，這也是 FAANG 股票令人熟悉的模式。