鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至6.41元，預估目標價為76.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.51元下修至6.41元，其中最高估值6.96元，最低估值5.91元，預估目標價為76.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|6.96
|7.57
|最低值
|5.91
|6.25
|平均值
|6.43
|6.94
|中位數
|6.41
|6.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|193,328,789.11
|207,489,067.58
|最低值
|179,272,000
|193,409,421.29
|平均值
|184,214,832.1
|198,770,372.22
|中位數
|181,314,765.95
|197,091,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.01
|4.31
|4.03
|3.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|164,827,947
|157,133,623
|177,954,166
|207,109,088
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。