盤中速報 - 光寶科(2301)急跌-2.04%報67.2元，成交2,077張

光寶科(2301-TW)近5分K跌速2.04%，30日09:04報67.2元，成交2,077張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光寶科(2301-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0%。台灣加權指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,200 張
- 外資買賣超：+2,165 張
- 投信買賣超：-1,505 張
- 自營商買賣超：+540 張
- 融資增減：-1,593 張
- 融券增減：-63 張
最新相關新聞
光寶科(2301-TW)近5分K跌速2.04%，30日09:04報67.2元，成交2,077張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光寶科(2301-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0%。台灣加權指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.99%
$12,499
原投組報酬率
+15.65%
$11,565
投組標的成分
40%
8996
20%
3027
20%
6533
10%
4977
10%