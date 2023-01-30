盤中速報 - 光寶科(2301)急跌-2.04%報67.2元，成交2,077張

光寶科(2301-TW)近5分K跌速2.04%，30日09:04報67.2元，成交2,077張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光寶科(2301-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0%。台灣加權指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,200 張
  • 外資買賣超：+2,165 張
  • 投信買賣超：-1,505 張
  • 自營商買賣超：+540 張
  • 融資增減：-1,593 張
  • 融券增減：-63 張

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