CNN將裁員6% 聚焦數位轉型
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-23 23:40
根據路透周四 (23 日) 獲得的一份內部備忘錄，華納兄弟探索公司 (WBD-US) 旗下美國有線電視新聞網 (CNN) 將裁員約 6%，此為往數位化轉型策略的一部分。
長期以來，傳統有線電視網絡是 CNN 等企業的盈利來源，但隨著消費者逐漸轉向串流媒體服務，傳統有線電視受到劇烈衝擊。
華納兄弟探索公司目前正在進行大規模重組，並於去年 12 月宣布，將把有線電視網絡業務從流媒體和影視製作部門中分離，形成兩個獨立的單位。
根據新的結構，包括 CNN、TNT 和動物星球 (Animal Planet) 在內的有線電視業務將整合成一個名為「Global Linear Networks」的新單位。
此次裁員計劃旨在精簡 CNN 的有線電視業務，並強化其數位訂閱服務，以更好地對接不斷變化的觀眾需求。
CNN 執行長湯普森 (Mark Thompson) 在內部備忘錄中表示：「我們的目標很簡單──將 CNN 的重心轉向觀眾正在轉向的平台和產品。」
湯普森還透露，CNN 已開始開發一個新的串流媒體服務，將推出類似其電視節目的新聞內容，並計劃於今年推出一款新的生活方式產品。此外，CNN 計劃在接下來的幾個月內開設至少 100 個新職位，以支持數位化轉型。
湯普森補充說，這一數位化舉措得到華納兄弟探索公司 7,000 萬美元的投資支持。
去年 10 月，CNN 推出數位付費牆，要求部分用戶每月支付 3.99 美元以觀看內容，這一舉措旨在開創一個新的數位收入來源，以彌補電視業務的下滑。
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