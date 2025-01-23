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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.04元，預估目標價為190元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群光(2385-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.12元下修至12.04元，其中最高估值12.34元，最低估值11.49元，預估目標價為190元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.34(13.09)14.3715.44
最低值11.49(11.52)11.914
平均值12(12.17)13.0514.72
中位數12.04(12.12)13.1114.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值102,194,600112,077,000126,137,990
最低值101,510,000108,907,000119,768,000
平均值101,836,570110,257,690122,952,990
中位數101,816,500110,062,000122,952,990

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.3510.268.717.8
營業收入
(單位：新台幣千元)		98,322,545115,748,378107,474,07995,082,227

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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