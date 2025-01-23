鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.04元，預估目標價為190元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群光(2385-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.12元下修至12.04元，其中最高估值12.34元，最低估值11.49元，預估目標價為190元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.34(13.09)
|14.37
|15.44
|最低值
|11.49(11.52)
|11.9
|14
|平均值
|12(12.17)
|13.05
|14.72
|中位數
|12.04(12.12)
|13.11
|14.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|102,194,600
|112,077,000
|126,137,990
|最低值
|101,510,000
|108,907,000
|119,768,000
|平均值
|101,836,570
|110,257,690
|122,952,990
|中位數
|101,816,500
|110,062,000
|122,952,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.35
|10.26
|8.71
|7.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|98,322,545
|115,748,378
|107,474,079
|95,082,227
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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