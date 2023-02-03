鉅亨美股雷達：美將公布非農數據 特斯拉1月中國產電動車銷量成長18%

美股重要看點：

美今日將公布 1 月非農就業人口變動、失業率、ISM 非製造業指數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.39%。美股期貨週五 (3 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.20%，標普 500 期貨跌 0.68%，那斯達克 100 期貨跌 1.28%。

隨著最新失業率和非農就業報告周五的發布，投資人將對勞動市場有更新的認識。經濟學家預計 1 月新增就業崗位 18.7 萬個，低於 12 月的 22.3 萬個。由於緊張的勞動市場通常與高通膨密切相關，因此該數據還可以提供有關物價上漲壓力是否正在緩解以及 Fed 升息影響的線索。

ISM 的 1 月非製造業採購經理人指數 (PMI) 報告也將於周五公佈。它反映服務業的經濟活動是擴張還是收縮。

全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐 (Ray Dalio) 警示：「投資人不會看到聯準會 (今年) 轉向寬鬆，我認為這可能是最簡單、也是最安全的押注。」

今年以來，美大型科技股持續帶領美股大幅反彈，但在蘋果 (AAPL-US)、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 週四公布財報後，投資人再度開始擔憂，在經濟需求趨緩、升息影響下，1 月反彈是否已經過頭。

有專家認為，上述 3 家公司的股價在財報公佈後紛紛下跌，並可能拖累週五 (3 日) 股市走低。

Synovus Trust 高級投資組合經理人 Daniel Morgan 表示，或許科技股在這一波漲勢中確實漲得有點過頭，所以市場會深吸一口氣，然後說，「好吧，這些公司並不是刀槍不入」。

Cresset Capital 的聯合創辦人兼投資漲 Jack Ablin 表示，在很多方面，市場都在等待下一步，即高利率對經濟、通貨膨脹、收入和就業的影響。他指出，隔夜利率觸頂後的 9 個月，利潤往往會觸底，而我們現在還沒有看到隔夜利率到達頂峰。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月失業率 (%)，預估 3.6，前值 3.5

美國 1 月非農就業人口變動 (萬人)，預估 18.5，前值 22.3

美國 1 月 ISM 非製造業指數，預估 50.5，前值 49.6

重要個股動態：

中國乘用車市場資訊聯席會（CPCA）周五（3 日）公布據顯示，特斯拉 1 月在中國銷售 66,051 輛電動車，較去年 12 月成長 18%，比去年同期成長 10%。去年 12 月特斯拉中國製電動車銷量為 55,796 輛。

備忘錄顯示，特斯拉計劃在 2、3 月把上海廠平均每周產量提升近 2 萬輛電動車。該份備忘錄詳細說明特斯拉生產力和利潤最高的製造中心─上海廠的生產計畫。該廠替中國市場生產汽車，並出口到歐洲。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 週四 (2 日) 指出，由於 iPhone 14 Plus 需求明顯遠低於蘋果最初的預期，蘋果已將 iPhone 14 Plus 面板訂單降至 iPhone 14 系列總出貨量的一小部分。

由於對較小設備的需求較低，iPhone 14 Plus 取代蘋果產品線中的 iPhone 13 mini，但分析指出，似乎尺寸不是問題，iPhone 14 Plus 最大的致命傷，就是使用上一代的晶片 A15，效能與 iPhone 13 Pro 版本相同。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周四 (2 日) 公布第四季營收和獲利均未達預期。管理層表示，營業費用增加係受到人力增加、法律事務費用和廣告支出減少所驅動，另外，第四季在股票證券方面損失 14.9 億美元。

Alphabet 預估認列 19 億至 23 億美元的費用，主要發生於 2023 年第一季，因 1 月宣布裁員 1.2 萬人，以及因減少辦公空間而產生約 5 億美元成本，並預警日後還會產生其他房地產相關費用。