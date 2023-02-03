【袁志峰專欄】預期港股2月整固，回調是買入機會

今日推介 - 石藥集團 (1093, $9.14), 目標價 $10.0, 止損價 $8.7

1) 股市前景

周四港股下滑，成交減少，板塊輪動明顯，南向交易連續 4 日淨賣出。美國議息結果符合預期，未來加息步伐將放緩。預期港股 2 月份整固，消化前期漲幅，恒指於 20500 點有較大的技術支持，回調是買入機會，美股下跌是主要下行風險。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 204 點，早段曾漲 240 點，隨後震盪走低，午後最多曾跌 142 點，收報 21958 點，跌 113 點或 0.5%。成交額按日減 10% 至 1401 億元，1 月份日均成交額 1398 億元。港股通南向資金淨賣出約 16 億元，理想汽車 (2015) 及商湯 (20) 錄得 1.5 及 1.4 億元淨買入，建設銀行 (939)、美團(3690) 及騰訊 (700) 錄得 5.5、3.4 及 2.4 億元淨賣出。2 月以來累積淨賣出 37 億元，1 月淨買入 3 億元。

恒指跌 0.5%，藍籌股 28 升 46 跌 2 持平。百度 (9888) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 4%，為表現最佳藍籌。其次是中生製藥 (1177) 升逾 3%。恒隆地產 (101) 及領展 (823) 升逾 2%。藥明生物 (2269)、石藥集團(1093) 及滙豐 (5) 升逾 1%。碧桂園服務 (6098) 及信義光能 (968) 跌 6% 及 4%，為跌幅最大藍籌。碧桂園 (2007)、中國海外發展(688)、華潤萬象生活(1209)、吉利汽車(175) 及海底撈 (6862) 跌逾 3%。金沙中國 (1928)、中國人壽(2628)、中國平安(2318)、中銀香港(2388) 及恒生銀行 (11) 跌逾 2%。

恒生科指升 0.02%，收報 4696 點，成份股 11 升 19 跌。大型科技股漲跌不一，百度 (9888) 漲 5%，小米 (1810) 升逾 1%，美團 (3690) 跌近 2%。金山軟件 (3888) 升逾 6%，為升幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 及華虹半導體 (1347) 升逾 4% 及 3%。金蝶國際 (268) 升逾 2%。明源雲 (909) 及萬國數據 (9698) 升逾 1%。商湯 (20)、蔚來(9866) 及阿里健康 (241) 跌逾 7%、5% 及 3%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，軟件、醫藥、家電及遊戲股上升，漲幅居前。國美零售 (493) 升逾 16%，JS 環球生活 (1691) 及創維集團 (751) 升 4%。創夢天地 (1119)、中手游(302) 及家鄉互動 (3798) 升逾 9%、7% 及 4%。

內房、物管、餐飲、鋰電池、濠賭及電訊設備股下跌，跌幅居前。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌逾 3%。天齊鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 跌逾 3% 及 2%。金沙中國 (1928)、銀河娛樂(27) 及澳博 (880) 跌 2%-3%。中興通訊 (763) 及中國鐵塔 (788) 跌 2%。

周四上証指數高開 0.2%，全日窄幅震盪，早盤曾倒跌 0.4%，隨後最多曾漲 0.3%，收報 3285.67 點，基本持平。深証成指跌 0.2%，科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交約 10200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 200 億元。滬深股通北向交易淨買入約 27 億元，2 月以來累積淨買入 97 億元，1 月淨買入 1413 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

歐洲央行宣布，加息 50 個基點，符合市場預期。歐洲央行議息後，將主要再融資利率升至 3 厘，前值為 2.5 厘；邊際貸款利率升至 3.25 厘，前值為 2.75 厘；存款便利利率升至 2.5 厘，前值為 2 厘。(信報)

4) 個股訊息

據港交所股權披露顯示，畢非德的投資旗艦巴郡於 1 月 27 日出售 155.45 萬股比亞迪 (1211)H 股，持股比例降至 12.9%。每股平均作價 226.32 元，套現約 3.52 億元。(信報)

中遠海發 (2866) 公布，建議授予發行公司債券的一般性授權，規模不超過 80 億元人民幣，期限不超過 10 年。發行公司債券的募集資金主要用於調整該公司債務結構，償還到期債務及相關適用法律法規及 / 或監管機構允許的用途等。(信報)

長城汽車 (2333) 公布去年業績快報，全年盈利 82.79 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 23.1%，每股盈利 0.91 元。營業總收入 1373.51 億元，按年升 0.7%。(信報)



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