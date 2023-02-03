哪一檔股票可在未來10年長期持有? 女股神：我會選特斯拉

素有「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 在接受採訪時表示，如果今天必須要買入一檔股票，並在未來 10 年長期持有的話，那她將會選擇特斯拉 (TSLA-US)。

伍德在接受採時做出了上述的表述。一直以來，她持續看好特斯拉股票，而特斯拉也是方舟投資旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 中最大的持股。

儘管特斯拉仍在努力從 2022 年慘淡的表現中復甦，但伍德已連續多次加碼特斯拉股票，她在 1 月份時曾在單週內投入 4700 萬美元來曾持特斯拉。

在特斯拉先前宣布將大幅調降中國、歐洲和美國等主要市場的售價後，伍德認為這將有助於特斯拉重振前一年下滑的部分需求，而降價也意味著競爭對將難以追上特斯拉的市占率。

隨著電動車和電動車行駛里程逐漸增加，加上自駕計程車服務問世，伍德預期未來 5 年全球石油需求恐下滑 3 成，這將有利於特斯拉繼續搶攻市占率。

她也認為，該公司將成為送貨機器人市場的主導者，並估計該市場規模將在未來 10 年內擴大到 1 兆美元。

伍德預計特斯拉股價在未來 5 年內將達到每股 1,500 美元，較當前水準上漲 675%。此外，她也曾稱，在大牛市之下，特斯拉股價到 2026 年可能達到 5800 美元，若在熊市情況下，特斯拉股價仍可能升至 2900 美元左右。

同樣也是特斯拉大多頭、Wedbush 分析師 Daniel Ives 也曾表示，特斯拉的所有降價，都可以刺激今年全球需求 / 交付量增加 12-15%，並且也表明該公司在經濟疲軟背景下，正在採取策略以刺激需求。