台積電推大學FinFET專案 開放學界使用製程設計套件

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(3)日宣布，推出大學 FinFET 專案，開放大學院校師生與學術研究人員使用業界最成功的鰭式場效電晶體 (FinFET) 技術之製程設計套件(PDK)，目的在於培育未來半導體晶片設計人才，並推動全球學術創新。

台積電表示，此專案開放大學院校師生與學術研究人員使用業界最成功的鰭式場效電晶體 (FinFET) 技術之製程設計套件 (PDK)，將其晶片設計學習經驗提升至先進的 16 奈米 FinFET 技術，同時，也提供大學院校領先的晶片研究人員使用 16 奈米及 7 奈米製程之多專案晶圓(MPW) 服務，將具影響力的創新研究加速導入實際應用。

台積電此次與亞洲、歐洲、及北美服務夥伴攜手合作，提供大學院校以下資源以支援教學用途及測試晶片之研究專案，以台積電 16 奈米製程為主的教學用設計套件，包括教育設計案例、訓練資料、以及教學影片，引領學生從傳統平面式電晶體結構進入到 FinFET 世代。

針對具有影響力的研究專案，包括應用於邏輯、類比與射頻的研究設計，台積電提供 16 奈米及 7 奈米製程設計相關套件，支援透過 MPW 服務生產的測試晶片。

台積電業務開發資深副總經理張曉強博士表示，台積公司向來著眼未來，無論是具有技術突破性的前瞻研究，或培育下一代創新者未來人才。藉由提供大學 FinFET 專案開放我們的 16 奈米及 7 奈米技術，為研究人員及學生們開啟全新舞台以探索各種想法，進而激發對半導體領域的好奇心與熱情。

