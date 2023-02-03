〈景氣燈號〉去年12月對策信號分數維持12分 連二亮低迷藍燈

國發會今 (3) 日公布去年 12 月景氣燈號結果，對策信號綜合判斷分數為 12 分，與上月持平，燈號連二亮藍燈，代表景氣續呈低迷，且景氣領先、同時指標續呈下跌，領先指標跌幅則持續縮小，展望未來，國發會說，仍須密切關注景氣後續變化。

去年 12 月景氣 9 項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加 1 分，但機械及電機設備進口值則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少 1 分，其餘 7 項燈號不變。

國發會說，全球經濟受通膨及升息衝擊，成長動能轉弱，終端市場需求趨疲，加上產業鏈持續進行庫存調整，導致 12 月貿易面、生產面、金融面、信心面指標仍續呈疲弱，但內需消費仍保持穩定，零售及餐飲業營業額則均較去年同期擴增。

展望未來，國發會表示，出口方面，雖然高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續擴展，但全球經貿動能走弱，恐抑低我國出口表現，由於全球通膨及升息壓力仍存，俄烏戰爭可能升級，且美中科技戰持續，都增添全球經濟發展不確定性，仍須密切關注後續發展，適時因應。

不過投資、內需則相對穩健，國發會指出，國內外半導體供應鏈持續在台投資，加上綠能投資、投資台灣三大方案延續，且政府擴大公共建設預算，均有助支撐投資動能，內需也伴隨春節連假商機挹注，消費動能可望持穩。