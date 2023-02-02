全民普發現金6000元 數位部規劃近8成ATM可領

政府拍板全民將普發現金 6000 元，數位部今 (2) 日針對領取方式進行說明，除上網登記直接入帳、ATM 領取現金、郵局臨櫃領取等管道外，正討論對弱勢或特殊族群新增發放管道，此外，財政部也正協調公股銀行修改 ATM 系統加入發放，可望讓近 8 成 ATM 都可以領取 6000 元。

數位部表示，針對立委提到偏鄉弱勢族群領取 6000 元的建議，除上網登記直接入帳、ATM 領現外，目前正討論新增一項發放管道，即服務弱勢 (如請領身障生活補貼者) 或特殊族群 (如領取老農生活津貼者)，規劃採取直接將 6000 元入帳免先登記，正與相關部會盤點協調可適用的民眾身分資格。

數位部進一步指出，目前經財政部協調，預計公股銀行也積極開發系統，讓其所設立的 ATM 也能加入此次發放專案，屆時將有接近 8 成的 ATM 都可以作為直接領取 6000 元的通路，更便利民眾領取。

根據金管會盤點，目前全國所有鄉鎮中，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉雖然沒有郵局臨櫃領取服務，但有 ATM 可以使用，全國唯一沒有 ATM 與郵局則是台東縣金峰鄉，行政院目前正研議相關辦法、並跨部會討論中。

數位部補充，目前相關方案都在積極規劃中，系統開發與擴充也正在進行，但領取 6000 元的相關細節正式方案，仍須等到立法院對此次特別預算審查完畢才能配合定案。