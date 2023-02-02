〈美股早盤〉Meta上季營收優預期 領漲那指漲逾2%

聯準會（Fed）主席鮑爾的鴿派訊息提升大眾對美國經濟軟著陸的押注，美股主要指數周四（2 日）漲跌不一。此外，臉書母公司 Meta Platforms 上季營收優於預期，早盤股價漲逾 18%，領漲那斯達克指數升逾 2%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲逾 270 點或近 2.3%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲近 1.5%。

美股開盤前，標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨走高，此前 Fed 主席鮑爾表示，政策制定者在對抗通膨方面取得進展。

鮑爾日前表示，「反通膨進程已經開始」，這表明激進的緊縮週期開始緩解物價成長的速度，儘管他警告未來還會有幾次升息。美國利率期貨市場假設 Fed 越來越接近降息，因交易員押注，經濟狀況可能會阻止 Fed 繼續升息，而政策制定者仍在預期繼續升息。

分析師認為，雖然鮑爾在會幣政策後的記者會上強調還會繼續升息，但聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明中通膨用詞變化，以及從「升息程度」到「升息節奏」的用詞變化，都表明官員正在辯論河時暫停升息，這本身就是一種鴿派訊號。

Vanguard 利率主管 Roger Hallam 表示：「儘管鮑爾表示至少還會有幾次升息，但債券市場從鮑爾更為平衡的語氣中推斷出升息很快就會暫停。而且鮑爾確實提出如果數據更強勁將會採取更多行動的前景。」

另外，鮑爾警告說，如果國會未能提高聯邦債務上限，Fed 可以拯救經濟的任何假設將可能迫使財政部面臨債務違約的風險。他表示 Fed 將密切監控貨幣市場，希望國會能達成提高債務上限的相關協議。

數據方面，美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 18.3 萬人，寫 9 個月新低，低於市場預期的 20 萬人，較前值 18.6 萬人減少 3 千人，上周續領失業金人數也持續下滑，報告顯示就業市場依然火熱。

其他消息方面，英國央行（BOE）和歐洲央行（ECB）周四紛紛宣布升息 2 碼（50 個基點），其中歐洲央行計劃在 3 月的會議上再次升息 2 碼。

截至台北時間周四（2 日）22 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 19.87%，至每股 183.54 美元

臉書母公司 Meta 上季營收報 321.65 億美元，優於分析師預期的 315.3 億美元，年減 4%；純益報 46.52 億美元，每股獲利為 1.76 美元，年減 52%。Meta 同時宣布 400 億美元的股票回購計畫，較去年的 279 億美元大幅增加。

默沙東 (MRK-US) 早盤下跌 2.79%，至每股 104 美元

美國製藥公司默沙東上季獲利優於預期，主因是受惠其新冠抗病毒藥物 Molnupiravir 在亞洲的銷售強勁。財報顯示，默沙東上季營收報 138.3 億美元，高於去年同期的 135.2 億美元，也優於分析師預估的 136.7 億美元；經調整後每股獲利報 1.62 美元，優於分析師預估的 1.54 美元。默沙東 Molnupiravir 上季銷售額為 8.25 億美元，遠超分析師預估的 3.58 億美元。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤上漲 3.92%，至每股 210.03 美元

美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）稍早時候宣布，將裁撤超過 10% 的主管級資深人員，進一步擴大裁員範圍，自去年 6 月以來，聯邦快遞已經裁員 1.2 萬人。此舉象徵該公司今年削減開之 37 億美元的計畫取得進展。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 18.3 萬人，預期 20 萬人，前值 18.6 萬人

美國上周續領失業金人數報 165.5 萬人，預期 167.7 萬人，修正後前值 166.6 萬人

美國去年 12 月耐久財訂單月率修正值預期 5.6%，前值 5.6%

美國去年 12 月工廠訂單月率預期 2.3%，前值 - 1.8%

華爾街分析：

瑞銀集團全球財富管理（Global Wealth Management）駐費城董事總經理 Brad Bernstein 表示，儘管 Fed 放緩升息步伐，但通膨軌跡以及 Fed 收緊貨幣政策將如何影響今年經濟成長和企業營利，仍存在很多的不確定性。投資人現在正在將注意力轉移到大型科技公司的業績上，因為這些公司的財測可能會在短期內確定市場的基調和方向。

Fundstrat Global Advisors 聯合創始人 Tom Lee 在最新報告中表示，只要 Fed 不改變自己設定的通膨和利率目標，在 2022 年遭遇滑鐵盧逢低買入投資策略，今年有望重振雄風。他說：「如果金融駐況的緩和超出 Fed 所能容忍的範圍，Fed 可能會改變目標，讓利率持續更長的時間走高，又或者 Fed 犯了一個政策錯誤，收緊時間太長並超出必要範圍。」不過無論 Fed 做什麼，Lee 相信，美股去年 10 月所創下的低點的確是本輪周期的底部。