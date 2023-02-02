意法估今年營收再增4-10% 資本支出衝40億美元

IDM 大廠意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 今 (2) 日公布最新財報，去年第四季營收 44.2 億美元，估今年首季略微下降，全年則看好營收維持成長態勢，年增 4-10%，資本支出也較去年成長至 40 億美元。

意法半導體去年第四季營收達 44.2 億美元，季增 2.4%，年增 24.4%，毛利率為 47.5%，季減 0.1 個百分點，年增 2.3 個百分點，營益率 29.1%，季減 0.3 個百分點，年增 4.2 個百分點，淨利 12.5 億美元，季增 13.5%，年增 66.4%，稀釋後每股盈餘約 1.32 美元。

總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，意法半導體第四季營收和毛利率均高於業績指引的中位數，全年受惠汽車和工業市場需求強勁，加上進行中的客戶專案，營收年增達 26.4%，達到 161.3 億美元。

此外，意法半導體去年營益率也自前年的 19% 成長到 27.5%，帶動淨利增加一倍，達 39.6 億美元，全年資本支出為 35.2 億美元，而自由現金流量則達 15.9 億美元。

展望 2023 年，意法半導體預估，首季營收中位數為 42 億美元，年增 18.5%，季減 5.1%，毛利率約 48%，全年來看，受惠強勁客戶需求與產能提升，今年目標營收落在 168 億美元至 178 億美元，資本支出為 40 億美元，主要用於提升 12 吋晶圓產能及碳化矽晶片和基板產能。