歐洲央行如期升息2碼 3月再升2碼後評估後續路徑

歐洲央行（ECB）周四（2 日）如期宣布升息兩碼（50 個基點），符合市場預期。歐洲央行表示，有鑑於潛在的通膨壓力，利率仍須大幅上調，打算在 3 月的貨幣政策上再次升息 2 碼，然後評估其貨幣政策的後續路徑。

此次升息後，邊際貸款利率為 3.25%，主要再融資利率為 3%，存款機制利率為 2.5%。歐洲央行自去年 7 月以來共升息 300 個基點，主要再融資利率達到 2008 年 11 月以來新高。

歐洲央行總裁拉加德在去年 12 月的記者會上暗示將有 3 次升息，當時預估明年 2 月升息 2 碼，此後會再有兩次各 2 碼的升息。聲明的調整令市場鷹派預期回落。

近幾周，歐洲央行官員內部分歧加劇，對於繼續升息 2 碼還是放緩升息步伐眾說紛紜。如今看來，歐洲央行已經平息這種爭論。至於通膨，歐洲央行表示將把利率保持限制性的水準，透過抑制需求來降低通膨，同時也能夠防範通膨預期持續上升的風險。

第二季資產購買計畫（APP）將減少至平均每月 150 億歐元

除了對利率的承諾，歐洲央行還將就如何縮減其 5 兆歐元的債券投資組合提供更多細節，重申 APP 投資組合將從 3 月開始下降，3 月至 6 月到期債務的每月上限為 150 億歐元。

第二季以後的減少資產購買計畫的步伐將隨著時間推移確定，資產購買計畫組合將以可以預期的速度下降。同時，歐洲央行表示，管理委員會隨時準備調整所有工具，必要時將繼續在緊急疫情資產購買計畫（PEPP）再投資方面保持靈活性，PEPP 所得款項再投資至少將持續至 2024 年底。

此外，歐洲央行指出，剩餘的再投資金額將按比例分配給資產購買計畫各個組成計畫的贖回占比，並在公部門債券購買計畫（PSPP）下分配給每個管轄區。在不損害歐洲央行價格穩定目標的情況下，這種作法將支持歐元區的企業債券持有量實現逐步脫碳，符合巴黎協議目標。

拉加德：3 月很可能再升息 2 碼

拉加德在貨幣政策會後記者會上表示，經濟成長和通膨前景面臨的風險已經變得更加均衡，經濟比之前預期的更具韌性。

雖然拉加德承認歐洲央行 3 月升息 2 碼的基點並非「不可撤銷」，但她認為很有可能這樣升息，並表示除非有非常極端的情況，否則不會停止升息 2 碼。

拉加德還說：「我們實現中期通膨率達到 2% 的決心不容置疑。一旦我們進入限制性區域，希望好好的留在該水準，這也是無庸置疑的。」

拉加德認為，通膨下滑主要源於能源成本下降。今年能源價格低於歐洲央行去年 12 月的預期。不過物價壓力依然強勁。