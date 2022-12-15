歐洲央行放緩升息步伐至2碼 計劃明年3月啟動縮表

歐洲央行（ECB）周四（15 日）如期放緩升息步伐至兩碼（50 個基點），同時宣布明年 3 月啟動縮表計畫，並且預估歐元區經濟將在今年第四季和明年第一季陷入萎縮。

此次升息後，邊際貸款利率為 2.75%，主要再融資利率仍為 2.5%，存款機制利率為 2%%，達 2008 年 12 月以來新高。

歐洲央行表示，預估未來將進一步升息，未來利率路徑將取決於經濟數據，利率需要有足夠的限制性（2% 以上為限制性水準）。該行同時指出，將於明年 3 月已審慎有度、可預測的步伐啟動量化緊縮（QT）。

明年 3 月開始縮減 APP Q2 每月平均減少 150 億歐元

歐洲央行表示，將於明年 3 月以審慎有度、可預測的步伐啟動量化緊縮。第二季資產購買計畫（APP）下投資組合將平均減少每月 150 億歐元，後續再視情況而定，2 月將公布減少 APP 購債規模詳細數據。

另外如市場預期一般，歐洲央行保持一定靈活性，指出至少再 2024 年底前對緊急疫情資產購買計畫（PEPP）收益進行再投資，而傳導保護工具（TPI）可以用來對抗無序的市場動態，其中 PEPP 再投資是防止不必要利差擴大的主要工具。TPI 是歐洲央行在 7 月會議上提出的「反金融分裂」工具，旨在對抗「毫無根據且無序的市場動態」。

歐元區經濟將在今年 Q4 和明年 Q1 陷入萎縮

與此同時，歐洲央行下調經濟成長預測，預估由於能源危機、經濟高度不確定性、全球經濟活動放緩和融資條件收緊，歐元區經濟可能在今年第四季和明年第一季陷入萎縮，並且預期在近期的萎縮後，經濟將恢復成長。

歐洲央行預估今年國內生產毛額（GDP）為 3.4%，先前預估為 3.1%；2023 年 GDP 成長 0.5%，先前預估為 0.9%；2024 年 GDP 成長 1.9%，先前預估為 1.9%；2025 年 GDP 成長 1.8%。

上調通膨增速預期 估 2025 年降至略高於 2% 目標

另外，歐洲央行也上調消費者物價指數（CPI）增速預期，預料 2025 年通膨將回落至略高於 2% 目標，而對近期通膨降溫的跡象，歐洲央行認為主要是能源價格下降所致。

歐洲央行預估今年 CPI 增速為 8.4%，先前預估為 8.1%；2023 年 CPI 增速為 6.3%，先前預期為 5.5%；2024 年 CPI 增速為 3.4%，先前預估為 2.3%；2025 年 CPI 增速為 2.3%。

拉加德：升息 2 碼並非政策轉向 打通膨路漫漫

拉加德認為通膨仍居高不下，央行將持續升息對抗通膨。(圖片：AFP)

歐洲央行總裁拉加德在記者會上表示，任何認為此次升息 2 碼是政策轉向的人就錯了，預估未來一段時間內將 2 碼的速度升息。她強調打通膨是場持久戰，央行還有很多工作要做。

拉加德認為，通膨風險仍偏向上行，原因是未來可能出現一輪高於預期的薪資成長，而且央行的刺激措施最終提振歐元區 19 個成員國需求。另外她也指出，目前預估任何的經濟衰退都是「相對短暫和輕微」，歐元區的失業率水準處在「谷底」。

至於縮表，拉加德表示歐洲央行希望遵循可預測和可衡量的原則進行，也說要使歐洲央行資產負債表正常化，明年 4 個月減少 150 億美元債券的縮表規模是合適的，並強調關鍵工具是利率。

專家看法

彭博經濟學家 David Powell 和 Maeva Cousin 表示：「歐洲央行這次的會議不會改變我們對其明年 2 月再次大幅升息、3 月小幅升息的預測，不過這次的決定的確帶來重大的上行風險，未來將繼續留意通膨指標會以多快速度下滑，滾動式修正此觀點。」

Saltmarsh Economics 駐歐洲經濟學家 Marchel alexandrovich 表示，歐洲央行的聲明非常強硬，值得注意的是歐洲央行對 2025 年的通膨預期仍高於 2% 目標水準，而升息 2 碼是意料之中，量化緊縮步伐與市場預期大致相符。歐洲央行聲明也傳達，儘管經濟成長預期較弱，但目前的緊縮措施還不構，需要繼續採取升息手段的消息。