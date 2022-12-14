歐元區通膨高燒難退？傳歐洲央行最新預測2025年通膨率仍高於目標

路透周三（14 日）援引知情人士消息報導，歐洲央行（ECB）預估未來 3 年通膨率將保持在 2% 目標以上，高於市場目前的預期，這表明歐洲央行對抗高物價的戰爭遠未結束。

知情人士表示，新的經濟預測將顯示 2024 年的通膨率遠高於 2%，而 2025 年的通膨則是略高於 2%。歐洲央行對此拒絕置評。

上述新的預測高於市場對這兩年通膨的預期，在歐洲央行明年公布新一輪的預測前，這些數據都是該行貨幣政策動向的關鍵。

報導指出，歐洲央行周四（15 日）必然會連續第四次升息以遏止通膨，同時還將宣布新的季度經濟預測，另外也將草擬量化緊縮（QT）計畫。

受到俄烏衝突、疫情時期的刺激政策等因素影響，歐元區 19 個國家的通膨率在 10 月達到 10.6%，上個月回落至 10%，略低於市場預期的 10.4%，但仍遠高於歐洲央行 2% 的目標。

報導還提到，歐洲央行的預測準確性並不高，但仍為央行政策的參考，因為歐洲央行的目標是「中期」通膨而非目前通膨，同時央行的任何政策改變都需要幾個月的時間才能在經濟中發揮作用，而支持升息的鷹派官員質疑央行近期預測，向央行喊話應該更留意當前的經濟數據。

路透訪調經濟學家預估，歐元區明年的通膨率為 6%、2024 年的通膨率為 2.3%、2025 年為 1.9%，此外他們還預料歐洲央行將在周四升息 2 碼（50 個基點），然後在明年 3 月和明年年中分別升息 2 碼與 1 碼（25 個基點）。

目前歐洲央行持有的 5 兆歐元債券中，預估有 1,750 億歐元（合 1,860.1 億美元）將於明年到期，以吸收銀行體系中的現金並推高長期借貸成本。

歐洲央行管理委員會的一些成員，如德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）呼籲明年 3 月實施 QT，不過多數鴿派成員則希望明年稍晚時候再進行。