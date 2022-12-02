歐洲央行拉加德：不確定因素仍多 需確保長期通膨預期回穩

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，通膨預期需要保持錨定，公眾需要知道物價漲幅將被拉回到目標水準。

她周五 (2 日) 在曼谷舉行的泰國銀行 80 週年紀念大會上，就經濟成長和通膨問題發表演說，並指出，貨幣政策因全球經濟及通膨形勢等不確定因素而變得複雜，央行官員們所要做的實際上就是實施貨幣政策來錨定預期，讓這些預期仍維持在目標水位。

拉加德談話後，歐元波動不大，歐元兌美元保持在 1.0515 附近區間，當日下跌近 0.09%。

拉加德在演說中強調，央行需要向公眾，向觀察家和評論員發出信號，不管什麼情況，通膨都將及時回到央行的中期目標。這也是當前環境下，央行所能做出最好的事情。

眾人目光如今集中在 12 月 14 日至 15 日舉行，今年最後一次歐洲央行會議上，屆時官員們將決定是連續第 3 次升息 75 個基點，還是將步伐放緩至 50 基點。上個月的通貨膨脹為一年半來 首次放緩，為放慢腳步提供了理由。

本周早些時候，拉加德表示，如果價格增長見頂，她會感到驚訝。與此同時，她的一些歐洲央行鷹派同事警告，不要過早結束為控制通膨而採取的行動。

拉加德指出，未來一段時間內前景仍不確定。「我們正在經歷一個非常非常具有挑戰性的時刻，我們腳下的地面正在變化。」

拉加德表示，美元走強對歐元區的影響，小於這一情況對新興經濟體的衝擊。