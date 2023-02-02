〈貴金屬盤後〉Fed矢言繼續升息 鮑爾證實通膨減緩 金價震盪

黃金期貨周三 (1 日) 走勢震盪，在美國聯準會 (Fed) 決議公布前收黑，並在決策聲明出爐、宣布升息之後續跌，但隨著主席鮑爾的會後記者會展開，金價大幅彈升。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 2.50 美元或 0.1%，收在每盎司 1942.80 美元。

Fed 宣布升息 1 碼後，黃金期貨進一步下跌至每盎司 1941 美元。鮑爾記者會開始後，金價跳漲至 1960.50 美元。

Fed 周三一如市場預期升息 1 碼 (25 個基點)，把利率區間提高到 4.50-4.75%，並暗示會繼續升息以對抗通膨。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，1 碼完全在大家的意料之中，他相信市場定價已經反映 5% 的終點利率，就算 Fed 下一次開會仍升息，也可能是最後一次。

Koos 說，黃金正從升息趨於平穩的預期以及美元貶值中受益，未來是否繼續上攻仍取決於利率和美元，「我們都知道利率將趨於平穩，因此眾人目光都放在美元身上，美元是黃金能否漲回歷史高點甚至更高的守門員。」

鮑爾在會後記者會中說，Fed 仍有許多工作要做，必須看到大量的通膨下滑跡象，「繼續升息」(ongoing increases) 可能是合適的，Fed 官員將討論「再多幾次」升息 (a couple more hikes)，讓政策達到足以壓制通膨的限制性水準。

但另一方面，鮑爾也預測，未來的通膨將下滑，而且經濟不會大規模降溫。鮑爾並坦承，「通膨減緩」(disinflation) 的過程已經展開，帶動股市大漲。

鮑爾在記者會中也未對近來金融情勢趨於寬鬆一事直接發表評論，這是 Fed 評估政策成效、觀察市場壓力的指標。鮑爾表示，重點不在短期波動，而是持續的改變，這讓原本期待鮑爾發表極鷹派談話的投資人鬆一口氣。

美元盤中應聲走軟，追蹤美元兌一籃子主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌近 1% 至 101.13。美元貶值拉抬以美元計價的黃金。

安聯投資管理公司資深投資策略師 Charlie Ripley 表示，Fed 一方面說繼續升息是合適的，但也同時坦承，未來決策將把升息至今累積的效果考慮進去，在不同場合說不同的話。

Kinesis Money 市場策略師 Rupert Rowling 表示，對黃金投資人來說

，重點是這波升息循環還會升多少。黃金本身並不孳息，因此在高利率環境下，持有黃金的機會成本增加，自然無法與其他孳息資產匹敵。

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