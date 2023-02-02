中國新能源車1月成績單出爐 比亞迪表現最亮眼

中國新能源車企業周三（1 日）公布 2023 年 1 月成績單，其中比亞迪仍遙遙領先占據第一，理想汽車、蔚來汽車緊隨其後，而小鵬汽車表現較差。

比亞迪 1 月新車交付量年增逾 6 成

比亞迪 (1211-HK)(002594-CN) 公布數據顯示，1 月新能源車銷量達 151,341 輛，年增 62.44%。其中純電動車 1 月銷量達 71,338 輛，年增 53.79%；插電式混合動力車 1 月銷量達 78,826 輛，年增 69.37%。

此外，比亞迪 1 月海外新能源車銷量達 10,409 輛，1 月新能源車動力電池及儲能電池裝機總量約為 8.148GWh，今年累積裝機總量約為 8.148GWh。

理想汽車 1 月交付量破萬

理想汽車 (LI-US)(2015-HK) 公布數據顯示，1 月總共交付 15,141 輛新車，年增 23.4%。自交付以來，理想汽車累計交付量已達 27.25 萬輛。

理想汽車創始人、董事長兼執行長李想表示，李想 L8 接力理想 ONE 的銷量奇蹟，成為 2022 年 12 月中國中大型 SUV 銷量冠軍。接下來，替家庭打造的五座新旗艦 SUV 理想 L7，即將於 2023 年 2 月 8 日正式發布。

蔚來汽車 1 月交付量年減逾 1 成

蔚來汽車 (NIO-US)(9866-HK)1 月交付新車 8,506 輛，年減 11.9%，其中第二代技術平台 ET7、ES7 和 ET5 三款車型交付量達到 6,316 輛，占當月總交付量的 85.6%；SUV 車型銷量則為 2,190 輛。截至今年 1 月，蔚來汽車累積交付量達 298,062 輛。

小鵬汽車 1 月交付量腰斬

小鵬汽車 (XPEV-US)(9868-HK)1 月交付 5,218 台新車，月減 53.8%，年減 59.6%。其中，1 月 G9 交付 2,249 台，占當月總交付量的 43%。小鵬汽車表示，1 月銷量的下滑是由於春節期間部分交付推遲所致；全新改款 P7 將於近期亮相。

自去年開始，小鵬汽車的銷量遭遇到不小波動，內部高層人事變動也較為頻繁。不過就在前兩天，王鳳英正式加入小鵬汽車擔任總裁一職，不知道在她的帶領之下，小鵬汽車能否重回正常跑道。

其他汽車製造商

哪吒汽車 1 月全系共交付 6,016 台，年減 45%，累計交付 254,065 台，成為業內少有的銷量突破 25 萬台的造車新勢力。

零跑汽車 (9863-HK)1 月份交付僅為 1,139 輛，年減約 86%。累計交付達 165,142 輛。零跑汽車宣布，零跑 C11 增程版將於 2 月 9 日開啟預售。

吉利汽車公告，旗下智慧電動汽車公司極氪 1 月共交付 3,116 台新車，月減約 73%，年減約 12%。另外，AITO 問界系列 2023 年 1 月交付量達到 4,475 輛，累計交付超過 8 萬輛。