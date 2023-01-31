比亞迪插旗日本 力拚當地豐田等競爭對手

中國電動車巨擘比亞迪周二（31 日）公布其在日本的首家經銷商，這是其在全球爆炸式成長中面臨的最大挑戰之一，因為該公司試圖贏得對日本汽車產業非常死忠的客戶。

比亞迪雄心勃勃，計劃到 2025 年底在日本開設 100 多家經銷商。然而在一個汽油和混合電動車比純電動車更受歡迎的國家，比亞迪面臨艱鉅的考驗，日本每年銷售的 10 輛汽車中有 9 輛是由豐田汽車等當地公司製造的車子。

比亞迪汽車日本總裁 Tofukuji Atsuki 周二在日本第二大城市橫濱開設的首家門市受訪時表示：「如果客戶信任我們，給比亞迪一個機會試試看，我們（成功）的機會很大。」比亞迪首家日本門式展示其 ATTO 3 純電中型 SUV，該車款續航力為 485 公里，售價為 440 萬日元。

比亞迪日本門市店主 Kazuhisa Okamoto 表示，目前已約有 30 人詢問有關新車狀況。

不過路透報導指出，比亞迪要獲得日本民眾青睞可能是一場艱苦的戰鬥。一名受訪的日本民眾表示，自己有台混合電動車，而且要買純電電動車的話，也是支持國貨。

比亞迪去年成為全球最大純電電動車和插電式混合電動車銷售商，一共銷售 186 萬輛汽車，其中大部分在中國，遠遠超過特斯拉的 130 萬輛銷售。

比亞迪 (1211-HK) 周二香港股價上漲 2.25%，收每股 245 港元；比亞迪 (002594-CN) 深圳交易所股價上漲 1.35%，收每股人民幣 285.80 元。