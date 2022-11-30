〈財報〉小鵬汽車Q3業績不及預期 估Q4交車量腰斬

中國造車新勢力之一的小鵬汽車周三（30 日）美股盤前公布第三季財報，受新冠疫情與中國封鎖措施影響汽車生產與銷售，營收雖成長近 2 成但仍不及市場預期，其中虧損擴大近 5 成遠遜預期。

與此同時，小鵬汽車也給出黯淡財測，預料第四季汽車交付量僅介在 2 萬至 2.1 萬輛之間，年減約 49.7% 至 52.1% 不及預期，也是該公司連續第四個季度交付量下滑。

不過糟糕的財報與黯淡財測似乎並未影響小鵬汽車 (XPEV-US)ADR 漲勢，盤前大漲 9.95%，每股暫報 8.07 美元。該股過去三個月內下跌約 60%，今年迄今已下跌約 85%。

小鵬汽車第三季（9/30）營收成長 19% 至人民幣 68 億元（以下單位皆同），季減 8.2%，不及市場預期的 71 億元；虧損成長 49.7% 至 23.8 億元，遠遜市場預期的虧損 18.3 億元；經調整後每股虧損 1.29 元，優於市場預期的每股虧損 2.41 元；毛利率為 13.5% 不及市場預估的 12.1%，去年同期為 14.4%。

該公司第三季汽車交付量總數年增 15% 至 2.96 萬輛，低於市場預期的 3.03 萬輛，汽車銷售營收成長 14.3% 至 62.4 億元，季減 10.1%。

展望未來，小鵬汽車預估第四季汽車交付量介在 2 萬至 2.1 萬輛之間，年減約 49.7% 至 52.1%，遠遜於市場預期的 4.34 萬輛，另外第四季營收也看淡，預估介在 48 億至 51 億元，年減 40.4% 至 43.9%。

市場分析指出，根據小鵬汽車的交車預期，該公司將在 11、12 月交付約 7,500 輛車，而先前 10 月的交車量僅有令人失望的 5,101 輛，過去月交付量曾在 6 月達到 15,295 輛的高峰。相較於該公司今年第二季的交付量達 34,422 輛車，從財測看來成長已經停止。

對於黯淡的財測，小鵬汽車總裁顧宏地接受媒體採訪時表示，新冠疫情和封鎖措施對公司銷售、配送與服務產生強烈負面影響，而且 G9 SUV 的一些關鍵零組件生產也受到干擾，因此無法如期提高產量。

顧宏地也提到，小鵬汽車在往新車型過渡的過程中感受到一些早期車型銷售壓力，因此做出一系列調整，讓汽車更以市場導向而非只以技術為主導。

對於公司來展望，顧宏地說希望整體生產障礙能在明年年初順利解決，也仍相信小鵬汽車能在 2024 年實現損益兩平。

小鵬汽車於 2014 年成立，目前尚未實現季度獲利。該公司與大多汽車製造商一樣受到新冠疫情影響，其中封控措施大大影響客戶到門市購車狀況，另外也面臨供應鏈中斷的難題。

小鵬汽車執行長何小鵬表示，公司已進行組織結構重組並改變一些策略，未來將實施審慎的成本控制措施提高營運效率。何小鵬也說，近期計劃推出一系列新產品和新技術，有信心在銷量和平均售價方面取得進展。

該公司周三稍早宣布，將替客戶在年底前支付訂金、尚未全額支付的電動車提供價格擔保。此舉正值電動車補助將於今年底逐步取消之際，迫使一些品牌如比亞迪祭出漲價策略應對。