電動車銷量激增 比亞迪估去年獲利暴增逾4倍

中國電動車巨擘比亞迪周一（30 日）向深圳證券交易所（Shenzhen Stock Exchange）提交的初步文件顯示，該公司預估去年淨利潤高達人民幣 170 億元（合 25 億美元，以下單位皆同），較 2021 年成長 458%，而亮眼的財測歸功於新能源汽車的銷售激增。

圖：比亞迪

公告顯示，比亞迪預估 2022 年淨利潤介在 160 億元至 170 億元區間，年增 425.42% 至 458.26%，年營收突破 4,200 億元。

比亞迪給出的去年淨利潤、營收預估遠高華爾街分析師預期，分析師們平均預測為 132 億元，而營收成長一輩達到 4,000 億元。

對於業績大幅成長，比亞迪表示，新能源汽車產業持續爆發式成長，公司作為領軍企業克服嚴峻的外部環境及諸多超預期的因素衝擊，實現年銷售強勁成長，推動營利大幅改善，並有效緩解上游原物料價格上漲帶來的成本壓力。

手機部件及組裝業務方面，消費電子產業需求持續低迷，導致產能利用率偏低，該業部板塊或歷承壓，但受惠海外大客戶占比提升以及業務結構優化，實現業務長期穩定、健康發展。

值得一提的是，比亞迪去年累積汽車銷量為 186.35 萬輛，年增 208.64%，穩坐全球電動車第一把交椅，也是中國國產車第一次超越合資車成為該國市場銷量冠軍。

有媒體報導指出，比亞迪整體產能還在繼續擴張。年初有消息表示，比亞迪董事長王傳福提出今年銷量要保 300 萬輛衝 400 萬輛，從去年的 186 萬台成長 61% 至 115%。雖然比亞迪官方回應說，市場、消費需求及供應鏈體系等存在不確定性，難以判斷今年銷售目標，但高成長速度是無庸置疑的。

比亞迪 (1211-HK) 香港股價周一下跌 2.68%，收每股 239.6 港元；比亞迪 (002594-CN) 深圳交易所股價上漲 4.41%，收每股人民幣 281.99 元。