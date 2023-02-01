康寧去年每股賺2.09美元 Q1玻璃價格看持平

玻璃大廠康寧 (GLW-US) 公布去年財報，雖然受面板製造商產能利用率急劇下降影響，但康寧顯示科技事業群仍維持穩定訂價表現，加上光學通訊等其他事業群挹注下，全年營收達 148.05 億美元、年增 5%，每股純益 2.09 美元，展望本季，康寧估玻璃價格將持平上季。

康寧第四季全球事業營收達 36.33 億美元，季減 1%、年減 2%，稅後純益達 4.02 億美元，季減 8%、年減 14%，每股純益為 0.47 美元，全年營收達 148.05 億美元、年增 5%，稅後純益達 17.94 億美元、年減 1%，每股純益為 2.09 美元。

進一步觀察康寧顯示科技事業群，去年第四季營收達 7.83 億美元、季增 14%，康寧表示，主要受面板製造商提高產能利用率帶動銷量成長，而玻璃價格與上季持平，全年來看，玻璃價格也保持穩定，並預計今年首季玻璃價格將與去年第四季持平。

展望本季，康寧預期，第一季營收將落在 32-34 億美元，每股純益則落在 0.35-0.42 美元，其中，營收下滑幅度超過季節性變動，主要反映中國疫情相關干擾，不過去年第四季以來採取的行動提高價格、改善生產力等措施，相關效益可望自本季開始浮現，認為獲利能力將有所改善。

康寧董事長暨執行長魏文德 (Wendell P. Weeks) 表示，今年康寧將繼續專注在妥善經營各事業群業務，包括配合全球和市場動態，同時推進長期成長計畫和能力，即使中國疫情相關干擾目前正影響電視、汽車、智慧型手機、IT 等市場，但會準備好在消費者恢復需求時，抓住成長契機。