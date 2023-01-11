美國房貸利率上周明顯下滑 屋主趁機申請再融資

房貸利率在去年年底上漲後，上周大幅下降。推動了希望節省每月付款的現有房主需求，但對激發潛在購屋者的興趣不大。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周僅成長 1.2%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.58% 降至 6.42%；自備 20% 頭款的貸款點數維持在 0.73。一年前的房貸利率是 3.52%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示，「上周房貸利率下降，因為市場對顯示經濟疲軟和工資成長放緩的數據做出反應。接受調查的所有貸款類型利率都有所下降。」

利率下降導致申請房貸再融資的人數增加了 5%。然而，成交量仍較一年前同周低 86%。房貸技術和分析公司 Black Knight 的數據顯示，即使利率低於去年秋天超過 7% 的高點，按照目前的利率，也只有 27 萬名借款人可以由再融資受益。一年前，如果利率是現在的一半，大約有 700 萬借款人可以受益。

本周房貸申請下降 1%，較一年前同周下降 44%，為 2014 年以來的最低讀數。如今的買家不僅要應對更高的利率，還要應對供應量的下降。房價也在下降，可能會等著看價格會跌到多低。

本周至今，房貸利率仍在窄幅波動。市場關注周四 (12 日) 發布的下次消費者物價指數 (CPI)。如果顯示通貨膨脹進一步降溫，房貸利率可能會進一步下降。