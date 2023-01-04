房貸利率在年底再度回升 美國房貸需求下跌13%

在 12 月上半月短暫緩和後，美國房貸利率在年底再次飆升，對貸款需求造成壓力。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周末房貸申請量較 2 周前下降 13.2%。 由於假期因素，MBA 上周關閉。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 2 周前的 6.34% 上升至 6.58%。在 2021 年底時，該比率為 3.33%。

對每周利率變化最敏感的再融資需求較 2 周前下降 16.3%，較 2021 年同期下降 87%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 指出：「房貸利率低於 2022 年 10 月的高點，但必須大幅下降才能推動額外的再融資活動。」

購屋的房貸申請較 2 周前下降 12.2%，同比下降 42%；以 1996 年以來的最低水平結束了 2022 年。

坎恩說，「購屋貸款申請受到新屋市場和成屋市場銷售放緩的影響。 雖然許多地區的房價漲速放緩，但房貸利率上升繼續給負擔能力帶來壓力，並使潛在購屋者無法進入市場。」他也認為更廣泛的經濟衰退是最大威脅。

本周開始新的一年，房貸利率略有下降，但現在所有人的目光都集中在將於周五 (6 日) 發布的最重要的非農就業報告。利率將隨著數據的變化而更加劇烈，但目前尚不確定它們會朝哪個方向移動。