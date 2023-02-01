鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議 特斯拉去年中國營收成長率放緩至31%

美股重要看點：

市場關注美國聯準會 (Fed) 利率決議。美今日將公布 ADP 新增就業、1 月 ISM 製造業指數等數據。Meta(META-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3. 485%。美股期貨週三 (1 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.42%，標普 500 期貨跌 0.40%，那斯達克 100 期貨跌 0.33%。

Fed 將在台北時間週四凌晨發表利率決策，目前市場普遍預估 Fed 將在本周的貨幣政策會議上宣布升息 1 碼，把聯邦基金利率升至 4.5% 至 4.75% 區間，距離 Fed 預估的 5.00-5.25% 終點利率只差 50 個基點。

策略師認為，這將是一場相對平靜的會議，但鮑爾要緩和金融市場的反應是挑戰。Bleakley 金融集團投資長 Peter Boockvar 說：「鮑爾要如何告訴人們冷靜下來，不要因為接近升息終點而如此興奮？可能是強調 Fed 將保持一段時間的緊縮來做到這一點。」

Wolfe 研究公司分析師 Chris Senyek 說：「除非出現重大意外，否則鮑爾的語調將比市場共同期待的更鷹派一些。」

雙線資本 (Double Line) 投資長「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 也表示，聯準會在周三的會議後可能會駁斥其即將停止升息、然後在年底前開始放鬆政策的說法。

BlueBay 資產管理公司投資長 Mark Dowding 本周稍早時也暗示，市場過高地估計了聯準會轉鴿的可能性。

然而，巴克萊研究公司的經濟學家認為，貨幣政策委員會也將引導人們對未來升息步伐放緩的預期。巴克萊銀行的預測是之後再升息兩次 25 個基點，銀行利率在 5 月份達到 4.50% 的峰值。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月 ADP 就業人數變動 (萬人)，預估 - 0.5，前值 1.1

美國 1 月 ISM 製造業指數 (%)，預估 0.5，前值 0.1

重要個股動態：

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 去年在中國市場的營收為 181.45 億美元，成長率大幅放緩至 31%，中國市場占總營收的比率也下降。

特斯拉周二（31 日）遞交給美國證券交易委員會（SEC）的 10-K 文件顯示，去年總營收為 814.62 億美元，年增 51%。其中中國市場營收為 181.45 億美元，比率為 22.27%；美國市場營收為 405.53 億美元，比重高達 49.78%，仍舊是特斯拉最大市場；其他市場營收為 227.64 億美元，占 27.75%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

個人電腦 (PC) 市況不佳，使英特爾面臨龐大獲利壓力，英特爾 (Intel) 周二 (31 日) 證實減薪消息，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 將帶頭砍薪 25%。

據《Oregonlive》和《彭博》報導，減薪影響範圍集中在管理階層，其中，中階主管減薪 5%，高階主管減薪 10%，執行領導團隊砍薪 15%，執行長季辛格減薪幅度則高達 25%。為了彌補獲利不佳對公司營運的衝擊，英特爾此前已宣布裁員，並計劃今年減少 30 億美元的資本支出。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 週二 (31 日) 指出，蘋果正在研發一款 20.5 吋的折疊筆電，最快可能在 2025 年發布。

Young 推文指出，他聽過蘋果計劃在 2025 年發布 20.5 吋的有全螢幕折疊筆電的消息，但從未聽過蘋果明年要推折疊 iPad，這與《彭博》科技記者 Mark Gurman 預測一致。