鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議 特斯拉去年中國營收成長率放緩至31%

鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議 特斯拉去年中國營收成長率放緩至31%(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議 特斯拉去年中國營收成長率放緩至31%(圖片：AFP)
美股重要看點：

市場關注美國聯準會 (Fed) 利率決議。美今日將公布 ADP 新增就業、1 月 ISM 製造業指數等數據。Meta(META-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3. 485%。美股期貨週三 (1 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.42%，標普 500 期貨跌 0.40%，那斯達克 100 期貨跌 0.33%。

Fed 將在台北時間週四凌晨發表利率決策，目前市場普遍預估 Fed 將在本周的貨幣政策會議上宣布升息 1 碼，把聯邦基金利率升至 4.5% 至 4.75% 區間，距離 Fed 預估的 5.00-5.25% 終點利率只差 50 個基點。

策略師認為，這將是一場相對平靜的會議，但鮑爾要緩和金融市場的反應是挑戰。Bleakley 金融集團投資長 Peter Boockvar 說：「鮑爾要如何告訴人們冷靜下來，不要因為接近升息終點而如此興奮？可能是強調 Fed 將保持一段時間的緊縮來做到這一點。」

Wolfe 研究公司分析師 Chris Senyek 說：「除非出現重大意外，否則鮑爾的語調將比市場共同期待的更鷹派一些。」

雙線資本 (Double Line) 投資長「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 也表示，聯準會在周三的會議後可能會駁斥其即將停止升息、然後在年底前開始放鬆政策的說法。

BlueBay 資產管理公司投資長 Mark Dowding 本周稍早時也暗示，市場過高地估計了聯準會轉鴿的可能性。

然而，巴克萊研究公司的經濟學家認為，貨幣政策委員會也將引導人們對未來升息步伐放緩的預期。巴克萊銀行的預測是之後再升息兩次 25 個基點，銀行利率在 5 月份達到 4.50% 的峰值。

美股前一交易日漲跌：
  • 美股道瓊指數上漲 368.95 點，或 1.09%，收 34,086.04 點。
  • 那斯達克指數上漲 190.74 點，或 1.67%，收 11,584.55 點。
  • 標普 500 指數上漲 58.83 點，或 1.46%，收 4,076.6 點。
  • 費城半導體指數上漲 55.23 點，或 1.93%，收 2,921.92 點。
今日重要總經數據：
  • 美國 1 月 ADP 就業人數變動 (萬人)，預估 - 0.5，前值 1.1
  • 美國 1 月 ISM 製造業指數 (%)，預估 0.5，前值 0.1
重要個股動態：
1. 特斯拉 (TSLA-US)

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 去年在中國市場的營收為 181.45 億美元，成長率大幅放緩至 31%，中國市場占總營收的比率也下降。

特斯拉周二（31 日）遞交給美國證券交易委員會（SEC）的 10-K 文件顯示，去年總營收為 814.62 億美元，年增 51%。其中中國市場營收為 181.45 億美元，比率為 22.27%；美國市場營收為 405.53 億美元，比重高達 49.78%，仍舊是特斯拉最大市場；其他市場營收為 227.64 億美元，占 27.75%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. 英特爾 (INTC-US)

個人電腦 (PC) 市況不佳，使英特爾面臨龐大獲利壓力，英特爾 (Intel) 周二 (31 日) 證實減薪消息，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 將帶頭砍薪 25%。

據《Oregonlive》和《彭博》報導，減薪影響範圍集中在管理階層，其中，中階主管減薪 5%，高階主管減薪 10%，執行領導團隊砍薪 15%，執行長季辛格減薪幅度則高達 25%。為了彌補獲利不佳對公司營運的衝擊，英特爾此前已宣布裁員，並計劃今年減少 30 億美元的資本支出。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
3. 蘋果 (AAPL-US)

顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 週二 (31 日) 指出，蘋果正在研發一款 20.5 吋的折疊筆電，最快可能在 2025 年發布。

Young 推文指出，他聽過蘋果計劃在 2025 年發布 20.5 吋的有全螢幕折疊筆電的消息，但從未聽過蘋果明年要推折疊 iPad，這與《彭博》科技記者 Mark Gurman 預測一致。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
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