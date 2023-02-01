特斯拉去年在中國營收為181億美元 成長率大幅放緩至31%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 去年在中國市場的營收為 181.45 億美元，成長率大幅放緩至 31%，中國市場占總營收的比率也下降。

特斯拉周二（31 日）遞交給美國證券交易委員會（SEC）的 10-K 文件顯示，去年總營收為 814.62 億美元，年增 51%。其中中國市場營收為 181.45 億美元，比率為 22.27%；美國市場營收為 405.53 億美元，比重高達 49.78%，仍舊是特斯拉最大市場；其他市場營收為 227.64 億美元，占 27.75%。

就比率而言，中國市場有所下降，2021 年中國市場的比重約為 26%，2020 年為 21%。

從成長率來看，中國市場的表現也不如美國。去年美國市場不僅營收年增 69.09%，其他市場的營收也激增 42.22%，而中國市場營收僅增加 31.07%。

在此之前，中國市場的成長率連續兩年超過 100%。2020 年中國市場營收為 66.62 億美元，2019 年為 29.79 億美元。

特斯拉遞交的文件也顯示，由於比特幣帳面價值變化，特斯拉面臨 2.04 億美元減值損失，而該公司把比特幣兌換為法定貨幣，則帶來 6,400 萬美元收益。特斯拉在 2021 年第 1 季總共投資比特幣 15 億美元。

對於減值損失，特斯拉說，根據會計準則，數位資產被視為無限期無形資產。如果此類資產的公允價值比賬面價值低，該公司就必須確認減值損失。

由於利率提升，加上加密貨幣平台 FTX 等幣圈要角倒閉，動搖投資人信心，導致比特幣等加密貨幣遭重創。

據特斯拉此前發布的財報數據，去年特斯拉營收為 814.62 億美元，驟增 51%，淨利潤 125.56 億美元，暴增 128%。去年全年特斯拉全球共生產 136.96 萬輛電動車，共交付 131.39 萬輛電動車。

與此同時，特斯拉將擴大資本資出，2024 與 2025 年資本支出介於 70 億至 90 億美，中間值與今年的 60 億至 80 億美元相比，多 10 億美元。

上述部分支出將用於擴建內華達超級工廠，特斯拉已宣告將投入 36 億美元，打造一座可量產 Semi 卡車的工廠，以及另一座足夠為每年 200 萬輛輕型車供應電池的 4680 電池廠。