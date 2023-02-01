Meta發布財報前夕 分析師列4大看漲理由

Meta Platforms (META-US) 在公布第四季財報前夕，又獲分析師青睞。

科技、媒體和電信研究公司 LightShed Partners 分析師 Richard Greenfield 給予社交網路巨擘 Meta 股票「買進」評級，目標價 200 美元，隱含漲幅 34%。

Meta 周二 (31 日) 上漲 1.3%，收每股 148.97 美元。

Meta 股價近幾個月來波動劇烈，去年 10 月公布第三季財報後股價大跌，但在宣布計劃裁員 1.1 萬人的數周後反彈，今年迄今股價約漲 24%。

Meta 一直面臨多項考驗，包括來自抖音、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 等的廣告競爭加劇﹑蘋果 (AAPL-US) 加強隱私管制，提高定位和衡量的困難度，以及放緩的宏觀經濟環境。

此外，Meta 也承受歐盟、聯邦貿易委員會和其他政府機構的持續監管審查，以及投資者對其耗費大量資金構建元宇宙的質疑。

Greenfield 周二報告列出 Meta 2024 年和 2025 年營收和獲利成長可望超越市場預期的 4 大原因：

首先， Reels (臉書用來與抖音相抗衡的短影片產品) 用戶互動程度激升。Greenfield 認為，臉書遭抖音搶走市場的趨勢正在放緩，尤其是老用戶更忠誠。

第二，隨著經濟復甦向 2024 年推進，廣告成長也將顯著加速，因為 Reels 目前仍處於獲利化早期階段。「Reels 在 Meta 自成立以來不斷發展的平台上，將成為第二個令人印象深刻的支點 (僅次於行動)。」

另外，Meta 正在提高其定位廣告的能力，設法彌補蘋果數據隱私政策造成的創傷。

其三，Meta 正在提高其定位廣告的能力，設法彌補蘋果數據隱私政策造成的創傷。

第四，執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 很在意投資人想法。Greenfield 預測，2024 年和 2025 年的利潤率將比投資人目前預期更大幅提升，因為 Meta 的核心業務會更去蕪存菁，甚至是其元宇宙支出，以留住投資者。

最後也最重要一點，Greenfield 相當樂觀看待元宇宙前景，並表示他個人「難以相信元宇宙完全沒價值。」但他仍估計，Meta 到 2025 年元宇宙投資相關的營運虧損將超過 750 億美元。

「我們認為，到 2025 年之前，我們和投資者會對元宇宙業務又更進一步的了解。如果我們估計錯誤，未來幾年什麼業務也沒化成獲利，那麼投資人一定會迫使祖克伯大大縮減其雄心壯志。」