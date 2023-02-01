去年批發、零售餐飲營業額均創新高 今年內需動能可望延續

經濟部統計處今 (1) 日公布去年 12 月批發、零售及餐飲營業額統計，全年三大業別均創下歷史新高，營業額分別達 12 兆 7013 億元、4 兆 2815 億元、8653 億元，展望今年，統計處說，全球大環境變數仍多，但國內內需動能可望延續。

經濟部統計處副處長黃偉傑解釋，國內通膨壓力減緩，加上基本工資調漲、通膨讓免稅額增加，讓民眾可支配所得增加，且政府預計將發放 6000 元現金，都可望帶動消費，在沒有其他意外因素發生下，今年內需消費力道動能可望延續。

回顧去年 12 月批發業營業額達 1 兆 522 億元，月增 5%、年減 5.6%，主因受國際經貿動能走弱，加上比較基期偏高，其中，機械器具、建材及化學材料批發業分別年減 6.4%、10.7%、18.6%，第四季營業額 3 兆 1181 億元，季減 2.1%、年減 3.2%，去年營業額達 12 兆 7013 億元、年增 4.4%，創歷年新高。

零售業去年 12 月營業額則達 4030 億元，月增 5%、年增 9.4%，創下歷年單月新高，主要受惠歲末促銷、農曆春節提前所致，第四季營業額達 1 兆 1676 億元，季增 9.1%、年增 4.4%，同攀新高，累計全年營業額 4 兆 2815 億元、年增 7.4%，也刷新歷年新高紀錄。

統計處也統計去年第四季網路銷售額達 1392 億元，季增 21.6%、年增 11%，占整體零售業營業額約 11.9%，年增 0.7 個百分點，而去年全年網路銷售額為 4930 億元、年增 10.9%，也創下有統計以來新高。

餐飲業表現同樣不俗，去年 12 月營業額達 876 億元，月增 16.4%、年增 13.8%，其中，餐館業受惠聖誕節、跨年檔期聚餐商機，加上公司行號復辦尾牙等，年增 13.5%，外燴及團膳承包業也受惠航班旅運人數回升，年增 32.8%，累計第四季營業額 2398 億元，季增 5.8%、年增 13.3%，全年 8653 億元、年增 18.9%，均創新高。

展望 1 月，統計處說，批發業因全球經貿擴增力道仍弱，加上適逢農曆春節期間工作天數較少，預期營業額將持續下滑，零售業、餐飲業則因逢春節採購旺季、假期出遊高峰，可望保持成長，估 1 月批發業營業額將落在 9510-9846 億元、年減 12.2%-15.2%，零售業營業額則落在 3990-4107 億元、年增 1.8%-4.8%，餐飲業營業額達 959-982 億元、年增 26.4%-29.4%。