台灣室內口罩令解封再等等 COVID-19最快5月降級

疫情指揮中心原定今 (2) 日公布室內口罩令解封細節，但指揮官王必勝指出，由於春節連假後確診數反彈、近期醫療量能較滿，且須再與各部會溝通討論，鬆綁細節暫緩公布；此外，王必勝透露，防疫政策 5 月應該會有重大改變，COVID-19 可望降級、改類，屆時指揮中心可能也會撤除。

王必勝表示，今天沒有特別向國人宣布口罩禁令鬆綁，主要有三大原因。第一，這幾天觀察各醫院的加護病房占床率較滿，但與新冠肺炎較無關聯，多是中風、心肌梗塞等，初步判斷和天氣冷有關，近期醫療量能較滿，需要加強注意。

第二，口罩鬆綁問題牽涉到全體國民，須與各部會討論，匯集各界意見，再安排溝通，舉例來說，校園 2 月 13 日開學，師生如何配戴口罩，需要經過教育團體表達意見，再由教育部提出，此外，國防部國軍各單位因室內較擁擠，可能將另訂配戴口罩規則。

第三，由於農曆春節連假過後，確診數出現反彈，可能與長假補通報有關，所幸現階段有趨緩跡象，但仍需要一些時間來觀察。

王必勝強調，雖然今天沒有公布室內口罩禁令鬆綁，但會持續推動，若是醫療量能、確診數兩項指標緩和，就可望對外公布開放時程，不一定要等到開學後才宣布。

日本自 5 月 8 日起新冠肺炎將降級，美國 5 月 11 日也將結束因應疫情實施的雙重國家緊急狀態，至於台灣方面，王必勝透露，接下來的政策走向會參考國際，雖然不一定會同步，但最快在 5 月 COVID-19 降級是有可能的，代表新冠流感化、防疫常態化，屆時指揮中心可能將撤除。