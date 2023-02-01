龔明鑫透露全民普發6000元時程 最快3月發放

國發會主委龔明鑫今 (1) 日接受 Yahoo TV《齊有此理》節目專訪，針對超徵稅收規畫再度說明，面對外界關注普發現金 6000 元何時可望入帳，龔明鑫表示，行政部門的行政作業程序已開始進行，後續主要還是看立法院進度，不過若一切順利，最快 3 月有機會發放。

去年超徵稅收中，中央政府可動用金額約達 3800 億元，初步朝三大面向規劃，包含撥補勞健保基金財務缺口及挹注台電、投注加強韌性經濟方案各約 1000 億元，剩餘 1800 億元則作為一定財源，以備不時之需，並在財政許可範圍內，研議與全民共享的可行方案，1 月上旬也拍板全民將普發現金 6000 元。

外界也相當關注發放時程，而立法院民進黨團總召柯建銘日前就預估，依據立法程序，預期最快 4 月才能發放。

對此，龔明鑫表示，目前行政部門針對相關行政作業程序、技術問題都已開始進行，而只要特別條例通過、進入特別預算後，行政部門就可配合時間發出。

不過特別條例協商有 1 個月的冷凍期，依目前時程將在 2 月 17 日進行表決，表決後要依法公告，再由行政院提出特別預算，龔明鑫說，若立法院各黨團都沒意見，就可望提前一個月、有機會在 3 月發放，反之則還要再經過 1 個月冷凍期。

景氣方面，龔明鑫指出，從出口貿易角度觀察，今年上半年挑戰仍大，下半年才可望慢慢恢復，並預期產業庫存去化將在今年 6 月到一定程度，至於國內內需、投資上則相對穩健，今年公共建設預算也較去年增加約 3 成。