〈外銷訂單〉去年12月521.7億美元連四黑 全年終結連兩年正成長

經濟部統計處今 (31) 日公布去年 12 月外銷訂單統計結果，雖然受惠中國解封、訂單遞延效應，月增 4.1%，達 521.7 億美元，優於預期，但仍年減 23.2%，呈現連四黑，第四季金額也連兩季負成長，去年全年未能守住正成長，訂單金額為 6667.9 億美元、年減 1.1%，寫歷史次高。

統計處統計去年第四季外銷訂單金額達 1577.1 億美元，季減 7.1%、年減 18.1%，是連續兩季負成長，但仍創歷年同期第三高。

經濟部統計處處長黃于玲表示，雖然新興科技應用需求持續，但全球經濟受通膨、升息影響，終端需求仍低迷，加上客戶持續進行庫存調整、基期較高影響，各主要貨品接單年增率均減少。

從科技類貨品觀察，統計處說，由於基期較高，去年 12 月資訊通信產品與電子產品接單分別為 164.3 億美元、171.2 億美元，分別年減 24.1%、20.9%，光學器材也因面板價格下跌，加上背光模組及光學鏡頭接單減少，接單金額為 16.1 億美元、年減 40.9%，為連 11 個月負成長。

傳統貨品同樣受業者對設備投資保守觀望，加上部分產品價格低於前一年同月，塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械皆有雙位數年減，分別年減 34.1%、33.9%、29.4% 及 19.2%。

整體而言，統計處說，去年上半年受惠新興科技應用及數位化商機，加上油價仍處高檔，導致上半年外銷訂單年增 9.5%，下半年則因全球經濟深受通膨及升息衝擊，終端需求疲軟，客戶持續進行庫存調整，導致接單轉呈負成長 10.1%，累計全年外銷接單也轉年減 1.1%。