去年12月製造業生產指數連四黑 全年仍創歷年新高

經濟部統計處今 (1) 日公布去年 12 月工業及製造業生產統計，由於全球經濟受通膨及升息影響，導致終端需求疲軟，加上產業鏈持續去化庫存、廠商投資延緩，且比較基期偏高下，12 月製造業生產指數達 131.83，為連四黑，第四季也終止連 13 季正成長，不過全年指數達 135.05，仍創下歷年新高。

去年 12 月製造業生產指數達 131.99，月增 0.13%、年減 8.4%，第四季製造業生產指數 131.83、年減 6.22%，也終止連 13 季正成長，去年全年生產指數 135.05、年增 0.89%。

從各主要中業分析，統計處表示，在資訊電子產業方面，去年 12 月電子零組件業年減 4.94%，為連二黑，反映消費性電子產品需求疲弱，客戶持續進行庫存調整，加上半導體成熟製程訂單縮減所致，不過受惠半導體先進製程生產續強，帶動 12 吋晶圓代工生產增加，抵銷部分減幅。

電腦電子產品及光學製品業指數則續創歷年同月新高，年增 0.3%，主因是雲端資料服務需求暢旺，加上缺料問題緩解、廠商擴增國內產能所致，不過受消費性電子產品買氣疲弱，且在比較基期偏高下，增幅明顯縮小。

傳統產業也多呈現衰退，統計處指出，受終端市場需求不振影響，產業鏈持續調整庫存，加上鋼鐵大廠轉爐與鋼胚產線歲修影響產出，化學原材料業、基本金屬業分別年減 23.45%、22.27%，機械設備業也因全球景氣疲軟，降低廠商設備投資意願下，年減幅達 13.12%，汽車及其零件業則僅年減 1.05%。

展望未來，統計處副處長黃偉傑說，新興科技應用與數位轉型商機持續擴展，不過全球經貿仍受通膨、升息、俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素干擾，1 月又適逢農曆春節工作天數減少，恐抑低我國製造業生產表現，後續發展仍需密切關注並審慎因應。

統計處預估 1 月製造業生產指數將落在 111.8-115.8，年減幅落在 20.2%-17.4%，呈現連五黑。