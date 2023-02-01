盤中速報 - 南電(8046)急拉2.38%報258.0元，成交7,084張

南電(8046-TW)近5分K漲速2.38%，01日09:54報258.0元，成交7,084張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

南電(8046-TW)近5日股價上漲3.62%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.72%。台灣加權指數上漲2.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,041 張
  • 外資買賣超：+1,617 張
  • 投信買賣超：-1,732 張
  • 自營商買賣超：+1,156 張
  • 融資增減：-458 張
  • 融券增減：-641 張

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