盤中速報 - 南電(8046)急拉2.38%報258.0元，成交7,084張

南電(8046-TW)近5分K漲速2.38%，01日09:54報258.0元，成交7,084張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南電(8046-TW)近5日股價上漲3.62%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.72%。台灣加權指數上漲2.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,041 張
- 外資買賣超：+1,617 張
- 投信買賣超：-1,732 張
- 自營商買賣超：+1,156 張
- 融資增減：-458 張
- 融券增減：-641 張
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