統一價值成長ETN成分股調整明日生效 拓凱首次入選

統一證 (2855-TW) 今 (30) 日指出，統一價值成長 ETN(020018-TW)最新成分股調整將自明 (31) 日生效，本次增刪 7 檔，其中，複合材料大廠拓凱 (4536-TW) 首次入列，而 IC 設計 ETN(020031-TW)成分股則無調整。

價值成長指數由 30 檔價值成長股組成，本季新增成分股有 4 檔為科技股，包括兔年開紅盤大漲的 ABF 載板雙雄欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)，台積電 (2330-TW) 無塵室工程主力供應商漢唐 (2404-TW)，而發展航太產品有成的拓凱 (4536-TW) 首次入選。

統一證說明，拓凱受惠全球疫情緩解、各地飛航需求增溫，航太產品線訂單激增，市場預期在自行車產業相對平淡的今年，航太產品線將維持強勁成長動能，驅動今年營運成長。

統一價值成長 ETN 運用淨值股價比與股東權益報酬率計算出成長價值指標 (Growth Value Indicator，GVI)，每季進行智慧調整，上季於 10 月 20 日成分股調整以來至今漲幅為 13.44%。

另外，統一投顧提醒，雖台股農曆年節休市期間，美股 IC 設計廠商皆大漲，但主要是因升息趨緩激勵股價，整體獲利仍有持續下修狀況，相對消費性 IC，車用分離元件需求較為強勁。