亞翔子公司去年純益大增逾4.5倍 母以子貴全年獲利跳升

無塵室大廠亞翔 (6139-TW) 旗下亞翔集成 (603929-CN) 公佈去年獲利預告，預計去年全年獲利為人民幣 1.37-1.57 億元，年增 4.5 倍至 5.3 倍，扣除去年前三季獲利人民幣 6681.83 萬元，等同第四季單季獲利為 7038.14 萬元，折合新台幣約 3.13 億元，單季賺贏去年前三季，也可望挹注母公司亞翔第四季與全年表現。

由於亞翔集成與亞翔財報採合併報表計算，隨著亞翔集成去年第四季獲利跳增，母公司去年第四季獲利也可望同步成長；亞翔去年前三季稅後純益 6.87 億元，年增 361.06%，每股稅後純益 3.04 元。

亞翔與亞翔集成去年接獲多家客戶訂單，母公司在台灣與新加坡接下聯電 (2303-TW)(UMC-US)、南電 (8046-TW) 等客戶大單，亞翔集成也在中國承接台積電 (2330-TW)(TSM-US) 南京廠、蘇州和艦、中芯上海等案件，合計在手訂單突破千億元，創下歷史新高。

亞翔集成表示，半導體及高階面板產業在中國國家政策大力推動下，新需求持續增加，加上晶圓產能短缺促使各大晶圓廠擴大投資、提升產能，公司也把握機遇積極拓展市場，帶動簽約量增加，營收顯著成長。

此外，亞翔集成除了隨著整體市場回暖，也強化工程結案力道，案件資金周轉狀況改善，所需提列的信用減損和合約資產減損較去年減少，提升整體獲利水準。

亞翔集成補充，經財務部門初步計算，去年實現的扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的獲利約 13.18-15.18 億元，年增 1032.98-1204.97%。