三因素助長黃金多頭 瑞銀預估金價今年有望突破2000美元

黃金多頭助力來了。UBS 瑞銀財富管理投資總監辦公室今 (31) 日出具報告指出，在美經濟衰退風險升溫、投資需求增加、聯準會可能降息等因素驅動下，可望助長黃金價格彈升，瑞銀將黃金 3 月的預測值從原來的 1750 美元調升至 1950 美元，12 月金價預測值更有望攻上 2100 美元。

美國通膨壓力緩解，加深市場對於聯準會將持續放緩升息的預期心理，目前市場普遍預估，聯準會本周將升息 1 碼，未來甚至可能反轉降息，屆時也將牽動黃金價格走勢。

瑞銀指出，受到美元價格疲軟影響，帶動黃金價格衝上 1900 美元關卡，站上近 9 個月來新高價位，而在聯準會未來可能降息、美國經濟衰退風險升溫、投資者對黃金需求增加帶動下，都將拉抬金價走勢。

根據瑞銀出具的報告，3 月金價預測值從目前的 1750 美元調升至 1950 美元，6 月預測值從 1800 美元調升至 2000 美元；另外，9 月與 12 月預測值也分別調升至 2050 美元、2100 美元，看好金價今年的多頭行情。

瑞銀指出，基於三大理由看好今年金價漲勢，首先是美國陷入深度衰退的風險增加，第二，在市場對於聯準會降息預期心理下，將使美元貶值風險升溫；第三，交易所交易基金 (ETF) 和投機者對黃金的需求可能回升，這些都將驅動金價走揚。

瑞銀指出，目前許多國家的央行仍持續買進黃金，根據統計去 (2022) 年前三季，全球央行增持黃金多達 673 公噸，全年規模創下數 10 年來新高；另外，瑞士黃金出口強勁也是挹注金價漲勢的助力。

瑞銀也提醒，央行持續強勁的需求及 ETF 買盤加持固然有助於推升金價走勢，但要注意的是，實際利率仍然是左右金價的重要風險。

另外，銀價從今年初以來小幅下跌 1.5% 與金價走勢相反。瑞銀認為，比起黃金，白銀對央行較無吸引力，加上當市場經濟衰退風險升溫時，投資者也會避開高波動的白銀，進而導致銀價呈現震盪整理。