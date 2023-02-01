〈貴金屬盤後〉押注Fed放緩升息 黃金月線連三漲

黃金期貨周二 (31 日) 收高，1 月月線則交出連續第三度上漲的佳績，主因是投資人押注聯準會 (Fed) 即將放緩升息，且美元走軟。

4 月交割的紐約黃金期貨價上漲 6.10 美元或 0.3%，收在每盎司 1945.30 美元。

黃金期貨本月上漲 6.5%。

美元連續第四個月下滑，提高黃金等以美元計價貴金屬的投資魅力。

Blue Futures 首席市場策略師 Phillip Steible 說：「本周有許多可由事件驅動的風險，投資人必須當心。金價可能會劇烈波動。」

Fed 將在美東周三下午公布貨幣決策，並由主席鮑爾舉行記者會。交易員押注這次將升息 1 碼 (25 個基點) 至 4.50-4.75%，並預估利率將在 6 月觸及 4.9% 的頂峰，但關於終點利率的預測低於 Fed 官員之前預估的超過 5%。

緊接著，歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 也將公布決策，市場預估兩者將分別升息 2 碼。

黃金本身並不孳息，在升息環境下，持有黃金的機會成本也會隨之增加。

路透訪調的分析師和交易員，紛紛提高他們對金價的預測，但認為高利率讓黃金難以更進一步上漲。FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說：「市場關注聯邦公開市場委員會 (FOMC，Fed 決策小組)、ECB 和 BOE 的談話，更甚於他們的行動。」

市場也在等待周五公布的 1 月非農就業報告，觀察美國勞動力市場是否降溫，進而抑制通膨。

美國周二公布的數據顯示，美國就業成本指數的增速在第 3 季尾聲放緩，但對勞工的獎勵金仍大幅增加。

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