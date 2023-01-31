〈貴金屬盤後〉觀望Fed會議 金價遭逢獲利了結賣壓

黃金期貨周一 (30 日) 收低，先前連六周周線上漲的氣勢暫時止步，因投資人正在等待本周即將登場的聯準會 (Fed) 會議，期待央行放緩升息。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 6.40 美元或 0.3%，收在每盎司 1939.20 美元，這是目前交易最活絡的期貨。

貴金屬交易員把周一的下跌歸咎於獲利了結賣壓，先前連六周周線上漲曾讓金價站上九個月高點，並寫下 2020 年 8 月以來最長連漲紀錄。交易員也期待 Fed 主席鮑爾釋出升息之路已近尾聲的暗示。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「黃金處於溫和的修正，一些交易員在本周備受矚目的 Fed 貨幣政策會議之前，先獲利了結。」

RJO 期貨資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說，Fed 本周說故事的方式，將決定黃金市場走向，「如果 Fed 放緩升息，通膨可能捲土重來。但若 Fed 只是稍微停下腳步，而通膨仍在，金價可能起飛。」

市場如今預測，Fed 本次開會將轉為升息 1 碼 (25 個基點)，把聯邦資金目標利率區間提高到 4.50-4.75%，這仍低於大多數 Fed 官員預測的超過 5%。

黃金本身並不孳息，因此在升息環境下，持有黃金的機會成本增加。

美國上周五公布 12 月個人消費物價指數 (PCE) 年增率連兩個月降溫，升高投資人對 Fed 放緩升息的預期心理。但上周四公布的初領失業救濟金人數下滑，代表緊俏的勞動力市場仍可能迫使 Fed 繼續升息。

美國 10 年期公債殖利率徘徊在近兩周高點，美元升值 0.2%，美元升值讓以美元計價的黃金對海外買家來說相對昂貴。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 說：「Fed 若意外偏鷹派，可能讓金價在短期內回跌到 1900 美元。」

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