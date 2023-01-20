〈貴金屬盤後〉避險需求+美元走軟 金價回升至九個月高點

黃金期貨周四 (19 日) 上漲至去年 4 月以來高點，扭轉連兩日收黑頹勢，主因美元走軟，加上經濟數據疲軟與聯準會 (Fed) 官員的鷹派談話，加深投資人對經濟衰退的擔憂。

2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 16.90 美元或 0.9%，收在每盎司 1923.90 美元，是 4 月 22 日以來最高收盤價。

Circle Squared Alternative Investments 執行長 Jeffrey Sica 說：「市場出現避險潮。當市場下跌，黃金看起來是表現相對強韌的那一個。加上美元貶值，因此我們看到黃金上漲，我認為金價漲勢可能就此加速。」

一連串數據顯示美國經濟正失去動能，美元徘迴在八個月低點，而美元貶值代表以其計價的黃金對海外買家來說變得較便宜，因而提振金價。

美國周三公布 12 月零售銷售創一年多以來最大降幅，12 月生產者物價指數 (PPI) 下跌幅度則超過市場預期，增添整體通膨正在降溫的證據。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周四表示，Fed 可能需要把利率升到略高於 5%，然後保持在該水準一段時間。Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 則說，證據顯示美國經濟可能軟著陸。

儘管如此，交易員仍押注美國利率 6 月將在 4.89% 就觸頂，且預測 2 月開會時將放緩升息，僅升 1 碼 (25 個基點)。

由於黃金本身不孳息，放緩升息有助於抑制持有黃金的機會成本。

Swissquote Bank 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 說，黃金短期內可能略為修正，但應該能撐在 1855 美元到 1900 美元之間。「黃金有進一步上漲的潛力，特別是若股票下跌，以及美債殖利率持續下滑的時候。」

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