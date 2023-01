以史為鑒 若美股1月大漲 全年超過八成時間續揚

美股在經歷去年一整年下挫後,今年 1 月標普 500 指數累計上漲約 5%。儘管目前不少策略師預計美股仍將持續動盪,且可能創下新低,但從歷史數據來看,1 月上漲可能預示接下來的 11 個月裡美股有望持續走高。

CFRA 首席市場策略師 Sam Stovall 表示,自第二次世界大戰以來,如果股市在 1 月上漲,在接下來的 11 個月中超過 85% 以上時間繼續上漲,平均漲幅約為 11.5%。因此,《股票交易者年鑑》中流行的一句老話,「全年跟著 1 月走」(As goes January, so goes the year),的確是真的。

從歷史數據來看,自二戰以來,標普 500 指數年度平均漲幅約為 9%,但 Stovall 也表示,每當標普在前一年下跌時,接下來的一年通常會出現更高的反彈,平均漲幅為 14%。這與目前情況一致,因為標普在去年大跌 19.44%。

此外,Stovall 說今年也有更多的理由支撐美股走高,因為其他市場指標也很積極。例如,美股去年在去聖誕反彈行情期間,在 12 月的最後 5 個交易日和 1 月的前 2 個交易日走升,並且,在本月的前 5 個交易日也走高,被視為良好表現的一個指標。

Stovall 解釋,歷史數據來看,如果前一年下跌,聖誕反彈行情出現,加上今年前 5 日上漲,則美股平均上漲了 21%,並且上漲機率達到 92%。如果再加上 1 月美股上漲的情況,則歷史上來看美股平均上漲了 29% 以上,並且上漲機率達到 100%。

Carson Group 市場首席策略師 Ryan Detrick 也表示,當經歷了前一年的下跌後,標普若在 1 月上漲超過 5% ,出現強勁回報的機率就更大。

儘管歷史表明,今年美股很有可能上漲,但與市場如今的情緒形成對比,目前市場仍憂心可能出現的經濟衰退、Fed 升息和企業獲利惡化。

BTIG 首席市場技術員 Jonathan Krinsky 認為,雖然美股在 1 月份出現技術性改善,標普顯然突破了下行趨勢,但這並不意味著不會再出現重大拋售並測試低點。