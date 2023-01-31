MLIV調查：投資人缺乏信心 美股尚未觸底

最新調查結果顯示，即使美股本月大漲，投資人仍對美股缺乏信心，擔憂企業獲利可能拖累股市，且投資人認為美股尚未觸底。

在 MLIV Pulse 調查的 383 名受訪者中，約 70% 受訪者認為美股尚未觸底，其中 35% 受訪者認為低點要到明年下半年才會出現。

上述調查結果表明，去年美股重挫後，投資人仍惴惴不安，且隨著經濟成長放緩，投資人也愈來愈擔憂企業獲利前景。

受訪者表示，若本周蘋果、臉書母公司 Meta 和埃克森美孚（Exxon Mobil）的財報傳來任何展望利空，可能會蓋過美國聯準會（Fed）的消息。市場普遍預料，本周 Fed 將再度放慢升息步調，僅升息 1 碼（25 個基點），為近一年來最小升息幅度。

RDM 金融集團投資長 Michael Sheldon 說：「現在投資人中面臨很多負面情緒和不確定性，有充分理由。這是一個艱難時期，因為近幾個月來，股價上漲，金融環境鬆動，但這不是 Fed 想要的，Fed 正試圖放慢經濟成長步伐，以抑制通膨。」

今年來美股標普 500 指數已上漲 6%，有望創下 2019 年以來最佳 1 月表現，利多是通膨回落和經濟成長放緩跡象，引發投資人預料 Fed 即將結束緊縮周期。儘管如此，Fed 幾十年來最激進升息行動，加上物價和薪資螺旋式上漲，導致企業的獲利成長面臨挑戰。

大約 90% 受訪者預估，今年通膨將繼續下降，但仍高於 Fed 的 2% 通膨目標。這與投資人對股市的疑慮相吻合，因為通膨居高不下，導致投資人今年難以調整倉位。

看漲股市受訪者仍是少數，只有 18% 受訪者表示，預計下月將加碼標普 500 指數。過半受訪者說佈局保持不變，約 27% 受訪者聲稱將減碼。

投資人最關注的問題是經濟成長路徑。目前美國經濟已顯現溫和放緩跡象，這正是 Fed 希望看到的結果。央行官員希望既能抑制通膨，又能避免經濟大幅降幅。

經濟學家預估，美國經濟活動將在第 2、第 3 季萎縮。Sheldon 表示：「如果這真的發生，可能是美國有史以來最令人期待的衰退，一些經濟指標已經顯示出這種可能性。股市可能已經觸底，但隨著投資人消化更疲弱的經濟數據和更少企業利潤，如果春季股市進一步走低，我不會感到意外。」

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