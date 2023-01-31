台積電推碳盤查工作坊 溫室氣體盤查列一階供應商必修課

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 積極建立半導體綠色供應鏈，去年首次推出「溫室氣體盤查」、「產品碳足跡盤查」主題工作坊，由專業講師進行拆解說明，引導供應商規畫改善作為達成減量目標，也推出「企業溫室氣體盤查」線上課程，列為今年第一階供應商必修課程。

台積電以四大方針推動供應商落實低碳管理，同時於永續報告書設立長期目標，並定期追蹤其減量成效，去年進一步分別針對尚未取得 ISO 14064-1 溫室氣體查證證書、年用電量大於 500 萬度的供應商，推出主題工作坊，由專業講師引導供應商專責人員正確鑑別廠房、產品的碳排放來源與數據計算；截至今年 1 月，共 47 家供應商、71 人參與。

台積電表示，供應鏈營運過程產生的碳排放是公司十分重視的一環，企業環保安全衛生處與外部專家合作，針對供應商廠房碳排放、產品碳足跡分別設計小班制培訓課程，透過專業講師解說並帶領供應商專責人員逐題填寫碳盤查表單，建立其盤查能力、提升數據品質，持續推動永續進程。

台積電 2021 年即與經濟部工業局合作推動節能減碳輔導計畫，18 家參與計畫供應商經年度輔導後，去年總計節電 290 萬度、減碳 1,400 公噸，並新增 6 家供應商參與，共挖掘 22 件具潛在節能效益專案，今年將陸續推動，期盼透過精進供應商節能減碳能力及績效。

