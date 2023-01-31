〈房產〉2023新春買賣降溫 1月全台房市交易量年減近5成

2023 年 1 月逢春節 10 天連假，創史上最長春節年假，房市交易天數大幅縮減，且原本就是房市交易較為冷清的月份，影響房市交易狀況，永慶房產集團統計 1 月全台交易量較去年 12 月減少 41%，若與去年同期相比則量縮高達 49%。

永慶房產集團統計顯示：與 2022 年 1 月同期相比，全台門市交易量減少 49%，七大都會區均量縮，台北年減 37%，新北量縮 40%，桃園減少 45%，新竹縣市量縮 57%，台中減少 54%，台南與高雄則分別量 52%% 與 53%。

2022 年 1 月門市交易量若與去年 12 月相比，陳金萍指出，全台月減 41%，觀察七大都會區市況，台北量縮 28%，新北減少 35%，桃園量縮 45%，新竹縣市減少 42%，台中量縮 44%，台南與高雄分別量縮 42% 與 40%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年長達 10 天春節假期都落在 1 月，而去年則僅有 2 天落在 1 月，1 月幾乎為完整的月份，以房市交易來看，工作日減少勢必會影響房市量能，因此，今年 1 月交易量較去年同期衰退實屬必然，預期年後民眾春節節慶假期慢慢收心，回歸日常生活節奏，房市將回歸供需基本面，自住、長期置產仍是目前房市主力。

不過，陳金萍補充，2022 年歷經全球貨幣緊縮、升息與經濟景氣下滑、兩岸關係出現變數等衝擊，民眾對於房市未來表現的預期已出現改變，讓有意購屋的民眾趨保守觀望，期待房價下修，觀察近期看屋量仍穩定，顯示民眾購屋意願不減，價格仍是成交關鍵，只要買賣雙方價格產生共識，房市交易擴量機會增。

陳金萍說明，去年國內央行四度升息，全年共升息 2.5 碼，房貸利息支出有感增加，部分想購屋的民眾轉趨觀望，自去年下半年起房市買氣呈現低量盤整格局，今年還有經濟情勢、房市政策、市場超額供給與總統大選等四大變數，今年房市面臨挑戰。